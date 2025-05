BVB-Talent denkt offenbar über Wechsel nach

IMAGO/Hendrik Gräfenkämper

Verlässt Kjell Wätjen den BVB im Sommer?

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kann für die kommende Saison planen, nachdem die Qualifikation für die Champions League doch noch geklappt hat. Ein Youngster aus dem eigenen Nachwuchs könnte dann aber nicht mehr für den BVB auf dem Platz stehen.

BVB-Eigengewächs Kjell Wätjen denkt nach "Bild"-Informationen inzwischen über einen Abschied nach. Konkret soll der 19-Jährige ein Leihgeschäft vor Augen haben.

Das Ziel: Der Mittelfeldspieler will unbedingt mehr Spielpraxis erhalten, um seine eigene Entwicklung vorantreiben zu können. Dem Bericht zufolge beschäftigen sich inzwischen mehrere Vereine mit einer möglichen Verpflichtung. Konkrete Namen werden nicht genannt.

"Sport Bild" hatte zuletzt vermeldet, dass ein Wechsel zum Revierrivalen VfL Bochum einen Ausweg darstellen könnte. Nach dem Gang in die 2. Bundesliga müssen die Bochumer ihre Mannschaft neu gestalten, da zahlreiche Spieler vor einem Wechsel stehen.

In der abgelaufenen Spielzeit war Kjell Wätjen nur zweimal nach Einwechslung zu Kurzeinsätzen gekommen, beide Male unter Nuri Sahin. Unter dessen Nachfolger Niko Kovac war bei den Profis dann überhaupt kein Platz mehr für Wätjen im BVB-Kader.

Wätjen überwiegend für den BVB in der 3. Liga unterwegs

Der Rechtsfuß hatte in der Saison 2023/24 unter Edin Terzic erstmals auf sich aufmerksam gemacht, kam damals sogar zu seinem ersten Startelfdebüt in der Bundesliga. Seinen Vertrag verlängerte er sogleich bei Schwarz-Gelb bis 2028.

Statt in der Bundesliga ging es für Wätjen zuletzt allerdings nur noch in der 3. Liga weiter, wo er immerhin auf 20 Partien kam, in denen er fünf Tore beisteuerte. Den Abstieg der 2. Mannschaft der Borussia konnte der Youngster damit aber nicht verhindern.

Ob Kovac in der kommenden Saison auf Wätjen setzt, ist angesichts der großen Konkurrenzsituation im Mittelfeld unklar. Zuletzt hatte der Cheftrainer des BVB in der Zentrale auf die Nationalspieler Pascal Groß und Felix Nmecha gesetzt, die auch in der nächsten Spielzeit beste Karten auf einen Stammplatz haben.