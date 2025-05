"Zahlreiche Anfragen" für Bayern-Torwart

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Daniel Peretz (l.) wird den FC Bayern wohl verlassen

Daniel Peretz wartet beim FC Bayern noch auf seine große Chance. Um die nötige Spielpraxis zu erhalten, könnte der Torwart im Sommer auf Leihbasis abgegeben werden. Interessenten gibt es offenbar genug.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, gebe es "zahlreiche Anfragen" für Daniel Peretz vom FC Bayern. Den 24-Jährigen soll es in diesem Sommer demnach auf Leihbasis in das Ausland ziehen.

Namentlich werden Premier-League-Aufsteiger Leeds United sowie der FC Genua aus der Serie A als Interessenten genannt. Peretz könne sich besagte Stationen vorstellen, heißt es in diesem Zusammenhang.

Der israelische Nationalkeeper war im Sommer 2023 von Maccabi Tel Aviv zum FC Bayern gewechselt.

Seitdem absolvierte der Schlussmann insgesamt sieben Pflichtspiele für die Profis des deutschen Rekordmeisters.

Peretz träumt vom großen Durchbruch beim FC Bayern

Im zurückliegenden Winter rutschte Peretz in der internen Torwart-Hierarchie einen Platz nach hinten. Grund dafür war die Verpflichtung von Jonas Urbig (zuvor beim 1. FC Köln).

An einen festen Abschied vom FC Bayern denkt Peretz aber nicht, wie er im April gegenüber "Bild" klarmachte. "Mein Traum ist es immer noch, erster Torwart beim FC Bayern zu werden. Dafür arbeite ich hart. Deswegen will ich nicht verkauft werden oder den Verein fest verlassen", verdeutlichte er.

Gleichzeitig verriet Peretz: "Mein Plan ist eine Leihe nach der Saison, um Einsatzzeiten zu bekommen, besser zu werden und bereit für den FC Bayern zu sein."

Der Vertrag des sechsfachen Nationalspielers Israels ist an der Säbener Straße noch bis 2028 datiert. In den nächsten Wochen dürfte Klarheit darüber herrschen, wo Peretz in der kommenden Saison zwischen den Pfosten steht.