Entscheidung gefallen? Nächste Kehrtwende um Bayer-Star

IMAGO/Fernando Soares

Wie geht es mit Nordi Mukiele weiter?

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen steht vor einem turbulenten Sommer mit zahlreichen Transfer-Aktivitäten. Neben Jonathan Tah wurde am letzten Spieltag auch Jordi Mukiele verabschiedet. Bis zuletzt soll bei Bayer noch immer die Möglichkeit diskutiert worden sein, dass man den Franzosen behält. Die endgültige Entscheidung steht einem Medienbericht zufolge jetzt aber fest.

Nächste Kehrtwende um Jordi Mukiele von Bayer Leverkusen. Nach Angaben von "Le Parisien" wird der Abwehrspieler Ende Juni seine Koffer packen und zunächst zu PSG zurückkehren. "Sky" hatte erst kürzlich, dass der Vizemeister einen Verbleib von Mukiele trotz der jüngsten Verabschiedung im Stadion in Betracht ziehe.

Zwischen PSG und Bayer war im vergangenen Sommer keine Kaufoption vereinbart worden. Im Falle einer Festverpflichtung hätten die beiden Klubs zunächst noch Verhandlungen über einen Transfer führen müssen. In Frankreich steht Mukiele noch bis 2027 unter Vertrag.

Mukiele zählte in der vergangenen Saison durchaus zum erweiterten Stammpersonal. Für die Rheinländer machte er 24 Pflichtspiele, 19 davon von Beginn an. Sowohl in der Hinrunde als auch im Saisonendspurt war der 27-Jährige von Muskelverletzungen außer Gefecht gesetzt worden. Seinen letzten Einsatz für Bayer hatte Mukiele somit Ende März gegen Bochum (3:1).

Bayer Leverkusen vor Kader-Puzzle

Laut "Le Parisien" dürfte es für den Franzosen (ein Länderspiel) in seiner Heimat aber nicht. PSG-Cheftrainer Luis Enrique plane nicht mit dem vielseitig einsetzbaren Abwehrspieler. Gemeinsam mit Sportdirektor Luis Campos würden demnach schon Pläne geschmiedet, wie sich die Wege im Sommer endgültig trennen könnten.

Ein Ausweg: ein Wechsel nach England. Klubs aus der Premier League sollen sich bereits mit ersten Anfragen bei PSG gemeldet haben.

Wie Bayer Leverkusen in der Defensive unterdessen künftig plant, ist nach dem Abgang von Mukiele unklar. In Kapitän Jonathan Tah verlässt bereits der Abwehrchef den Klub. In Piero Hincapie flirtete unlängst ein weiterer Leistungsträger mit einem Abschied.