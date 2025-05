Milan-Star weiter beim FC Bayern im Gespräch

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Rafael Leao wird beim FC Bayern gehandelt

Schon zu Jahresbeginn gab es die ersten Medienberichte, wonach sich der FC Bayern mit einer Verpflichtung von Rafael Leao von der AC Mailand beschäftigt. Der Flügelstürmer soll immer noch bei den Münchnern auf dem Zettel stehen.

Das zumindest vermeldete "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg am Freitag. Laut der Quelle soll sich der FC Bayern derzeit sogar "intensiv" mit Rafael Leao beschäftigen, der in der noch laufenden Serie-A-Saison 34 Mal für die AC Mailand spielte und dabei acht Tore erzielte.

Leao-Berater Jorge Mendes wird ein gutes Verhältnis zu Bayerns Sportvorstand Max Eberl nachgesagt. Die beiden sollen in der Causa Rafael Leao zuletzt Kontakt gehabt und bereits konkret gesprochen haben.

Der FC Bayern hat in diesem Sommer verstärkten Handlungsbedarf auf den offensiven Außenpositionen, könnten mit Kingsley Coman und Leroy Sané doch gleich zwei bisherige Größen des Teams den deutschen Rekordmeister verlassen.

Rafael Leao gilt daher als einer von mehreren Kandidaten für einen Sommer-Transfer. Die Möglichkeit eines Deals mit Milan würden demnach derzeit ausgelotet, hieß es in dem Medienbericht weiter.

Rafael Leao traf dreimal in der Champions League

Der portugiesische Nationalspieler war auch in der abgelaufenen Champions-League-Spielzeit der Rossoneri eine gesetzte Größe und stand in der Königsklasse in zehn Partien auf dem Platz. Dabei erzielte er in der Ligaphase drei Tore für seine Farben, ehe der italienische Traditionsverein in den Playoffs überraschend an Feyenoord Rotterdam gescheitert war.

Leao ist noch langfristig bis 2028 an die AC Mailand gebunden. Über eine mögliche Ablöseforderung des kriselnden Ex-Meisters ist derweil noch nicht viel bekannt. AC Mailand rangiert vor dem letzten Wochenende in der Serie nur auf einem unbefriedigenden neunten Tabellenplatz und wird das internationale Geschäft in der nächsten Saison verpassen.