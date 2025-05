Medien: Wirtz-Entscheidung ist gefallen

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Florian Wirtz wird Bayer Leverkusen in diesem Jahr wohl verlassen

Über die sportliche Zukunft von Nationalspieler Florian Wirtz wird bereits seit Wochen heftig spekuliert. Jetzt soll der Superstar von Vizemeister Bayer Leverkusen eine erste große Entscheidung gefällt haben: Er wechselt im Sommer nicht zum FC Bayern.

Das zumindest vermeldete "Sky" am Freitag. "Bild" und "kicker" bestätigten entsprechende Meldungen am Abend.

Vielmehr soll es Florian Wirtz in diesem Sommer auf die Insel in die englische Premier League ziehen. Dort hatte sich der neue englische Meister FC Liverpool ebenso wie der FC Bayern intensiv um den 22-Jährigen bemüht.

Jetzt gab es nach Informationen von "Sky" offenbar die mündliche Zusage von Florian Wirtz an die Reds. Der FC Liverpool will demnach schon in Kürze sein konkretes Angebot an Bayer Leverkusen vorlegen, um den Offensivspieler der Werkself aus seinem bis 2027 laufenden Vertrag herauszukaufen.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, könnte das Angebot zwischen 130 und 150 Millionen Euro schwer sein und würde einen Rekordtransfer für den FC Liverpool bedeuten. Die kolportierte Summe soll bei den Reds "bereits freigegeben" sein.

Wirtz bestritt 45 Pflichtspiele in der abgelaufenen Saison für Bayer

Ein Wirtz-Wechsel in Richtung FC Liverpool würde für den FC Bayern einen schweren Schlag für die laufende Kaderplanung bedeuten. Der Double-Sieger des letzten Jahres wurde seit Monaten als vermeintlicher Königstransfer der Münchner für diesen Sommer gehandelt.

Wirtz hatte auch in der Spielzeit 2024/2025 wieder überragende Leistungen im Werkself-Trikot gebracht, hatte in 45 Pflichtspielen für Bayer Leverkusen 16 Tore geschossen.

Nach "Sky"-Angaben soll der FC Bayern bereits über die Entscheidung des Starspielers und dessen mündliche Einigung mit dem FC Liverpool informiert worden sein. Eine offizielle Bestätigung dieser Entwicklungen steht bis dato allerdings noch aus.