Neues Interesse an RB-Torjäger Sesko enthüllt

IMAGO/Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Benjamin Sesko war der Leipziger Top-Torjäger in 2024/2025

Nach dem erstmaligen Verpassen der Europapokal-Qualifikation droht bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig in diesem Sommer ein größerer Kader-Umbruch. Einer der obersten Verkaufskandidaten soll dabei Benjamin Sesko sein, obwohl dieser mit 21 Saisontoren noch der beste RB-Angreifer in 2024/2025 war.

Der Grund für den voraussichtlichen Abschied des slowenischen Nationalspielers von RB Leipzig ist daher nicht unbedingt sportlicher Natur. Vielmehr erhoffen sich die Sachsen bei Benjamin Sesko einen satten Transfererlös in der Größenordnung von circa 80 Millionen Euro. In dieser Höhe soll nämlich die Ausstiegsklausel sein, die der 1,95-Meter-Hüne in seinen bis 2029 laufenden Vertrag stehen hat.

Nach Informationen des "Sky"-Transferexperten Florian Plettenberg soll sich nun ein potenzieller Abnehmer in konkreten Gesprächen mit den RB-Bossen über einen möglichen Wechsel in diesem Sommer befinden.

Dem Bericht zufolge lotet nämlich gerade der FC Arsenal die Möglichkeiten einer Sesko-Verpflichtung aus. Die Gunners spielten eine bockstarke Saison, stehen in der Premier League vor dem Gewinn der Vizemeisterschaft. In der Champions League zogen die Londoner zudem bis ins Halbfinale ein, scheiterten dort an Paris Saint-Germain.

Sesko mit 45 Saisonspielen für RB Leipzig

Laut dem Medienbericht soll sich der Arsenal-Teammanager Mikel Arteta persönlich für eine Verpflichtung von Benjamin Sesko stark gemacht haben.

Er soll an die Vereinsführung mit dem Wunsch herangetreten sein, dass der englische Hauptstadtklub sich um die Dienste des 21-Jährigen bemüht.

Der Mittelstürmer war in der abgelaufenen Spielzeit unumstrittener Stammspieler bei RB Leipzig. In Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal lief er insgesamt 45 Mal für die Roten Bullen auf, er stand 40 Mal in der Startelf. Sesko traf dabei wettbewerbsübergreifend insgesamt 21 Mal.