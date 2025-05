Goretzka verrät: "Hoeneß war immer für mich da"

IMAGO/Bahho Kara

Leon Goretzka steht beim FC Bayern noch bis 2026 unter Vertrag

Leon Goretzka blickt auf ein kompliziertes Jahr beim FC Bayern zurück. Zu Saisonbeginn noch weitestgehend abgeschrieben, brachte es der Mittelfeldspieler am Ende auf stolze 40 Pflichtspiele für die Münchner. Nun gilt es wieder als Verkaufskandidat, will davon selbst aber offensichtlich gar nichts wissen.

Ein Jahr vor Auslaufen seines Vertrags beim FC Bayern stellte Leon Goretzka nun in einem Zeitungsinterview klar, dass er selbst überhaupt nicht an einem Abschied aus München interessiert ist.

"Ich plane nicht, den Verein zu verlassen", sagte der 30-Jährige in einem Interview der "Welt am Sonntag", aus dem die "Bild" vorab zitierte.

"Mein Plan ist es definitiv, nächste Saison beim FC Bayern zu spielen", schob Goretzka in deutlichen Worten hinterher.

Der gebürtige Bochumer galt im Laufe der letzten zwei Jahre schon mehrere Male als abgeschrieben, biss sich unter den Cheftrainer Thomas Tuchel und Vincent Kompany dann aber doch immer wieder durch. Vor allem in der Champions League war Goretzka eine feste Größe beim FC Bayern, stand er doch in zwölf der 14 Saisonspiele in der Königsklasse auf dem Feld.

Goretzka wurde mit dem FC Bayern sechsmal deutscher Meister

Der Mittelfeldspieler selbst sprach nun über die große Herausforderung, die anhaltenden Wechselgerüchte und negative Presse über seine Person auszublenden: "Wenn derart viel über dich berichtet wird, musst du schon in der Lage sein, das auszuhalten. Da hilft mir eine gesunde Einordnung von mir selbst, ein gesundes Umfeld und Teamkollegen, die für mich da waren."

Eine besondere Rolle spielte dabei offensichtlich auch Bayern Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Goretzka berichtete, dass er mit dem Vereinspatron in seiner schwierigen Phase einen regelmäßigen Austausch pflegte: "Ich hatte mit ihm sehr viele wichtige Gespräche. Er war immer für mich da."

Der Nationalspieler steht seit 2018 beim FC Bayern unter Vertrag und holte mit dem deutschen Branchenprimus bis dato sechs deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokalsiege und einen Champions-League-Sieg.