Tah-Wechsel zum FC Bayern wohl kurz vor dem Abschluss

IMAGO/Jerry Andre

Jonathan Tah wird Bayer Leverkusen verlassen

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah schließt sich ab Sommer offenbar dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München an.

Wie die "Bild" und "Sky" am Freitagabend berichten, habe sich der Abwehrspieler für einen Wechsel nach München entschieden. Da der Vertrag des 29-Jährigen bei Bayer Leverkusen im Juni ausläuft, kann er ablösefrei wechseln.

Laut "Bild" soll der Transfer "zeitnah" über die Bühne gehen. Dem Bericht zufolge erhält Tah bei den Bayern einen Vierjahresvertrag. "Sky" berichtet, dass er den Münchnern seine Zusage gegeben habe. Der Innenverteidiger soll demnach bereits bei der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) in den USA zum Einsatz kommen. Dafür wird der FCB aber wohl eine kleine "Ablösesumme" zahlen müssen. Tahs Vertrag in Leverkusen läuft erst am 30. Juni aus.

Tah sagt Barcelona und Real Madrid ab

Tah hatte zuletzt bereits verkündet, dass er Leverkusen im Sommer nach zehn Jahren verlassen werde. Kürzlich erklärte er an, er werde sein Ziel "zeitnah" nennen. Er deutete überdies an, dass dieses im Ausland liegen könnte. Im Vorjahr war ein Transfer des 35-maligen Nationalspielers nach München noch auf der Zielgeraden gescheitert, weil die Münchner die von Bayer geforderte Ablösesumme nicht zahlen wollten.

Auch der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick und Real Madrid, das künftig vom scheidenden Bayer-Coach Xabi Alonso trainiert werden dürfte, wurden in den vergangenen Monaten mit Tah in Verbindung gebracht.

Bei Barca drohten womöglich angesichts der Finanzen aber Schwierigkeiten bei der Registrierung, schon beim Wechsel von Dani Olmo aus Leipzig im letzten Sommer hatte es Probleme gegeben.

Tah absolvierte für Bayer Leverkusen insgesamt 402 Pflichtspiele (18 Tore und 13 Vorlagen). Er gewann mit dem Klub sowohl die deutsche Meisterschaft als auch den DFB-Pokal. Zudem entwickelte sich der mittlerweile 29-Jährige bei der "Werkself" zum Stammspieler in der deutschen Nationalmannschaft.