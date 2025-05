Medien: Sané hat Top-Angebot im Postfach

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Wo spielt Leroy Sané in der kommenden Saison?

Der Vertrag von Leroy Sané endet beim FC Bayern zum Saisonende. Nun hat der deutsche Nationalspieler offenbar ein lukratives Angebot erhalten.

Der türkische Spitzenklub Galatasaray hat Leroy Sané ein schriftliches Angebot unterbreitet. Das berichtet "Sky" am Samstagnachmittag.

Demnach schreckt der Klub aus Istanbul nicht zurück, dem 29-Jährigen einen Wechsel in die Süper Lig mit einem hochdotierten Vertrag zu versüßen. Angeblich soll das Angebot ein Netto-Jahresgehalt in Höhe von zehn Millionen Euro pro Jahr enthalten.

Galatasaray bereitet sich in diesem Sommer auf seine Rückkehr in die Elite des europäischen Fußballs vor. In der vergangenen Saison hatten die Istanbuler die Teilnahme verpasst, sodass sie in der Europa League antreten mussten. Als frisch gebackener Double-Sieger will man in der neuen Spielzeit wieder in der Königsklasse angreifen.

Ob sich Leroy Sané in die Türkei locken wird, ist derweil unklar. Laut "Sky" gäbe es inzwischen auch Anfragen aus England sowie vom frisch gebackenen italienischen Meister SSC Neapel. Zuletzt hatte "Bild" noch berichtet, dass dem ehemaligen Schalker noch keine konkreten Angebote auf dem Tisch liegen.

"Sport Bild" wollte zudem nicht ausschließen, dass sich trotz der zuletzt gescheiterten Verhandlungen womöglich doch noch einmal eine Tür beim FC Bayern öffnet. Es sei "nicht mehr ausgeschlossen", dass sich die Münchner auf neue Verhandlungen einlassen.

Dem Bericht zufolge sah das letzte Angebot des deutschen Rekordmeisters ein Grundgehalt in Höhe von zehn Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen vor. Die sollen insgesamt bei 5,5 Millionen Euro liegen. Sané lehnte die Offerte allerdings ab. Berater Pini Zahavi soll mit dem FC Bayern angeblich im Austausch stehen und eher rund zwölf bis 13 Millionen Euro verlangen. Dafür könnten sich die möglichen Bonuszahlungen aber verringern.