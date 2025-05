Steckt Bayern die Wirtz-Millionen in einen United-Star?

IMAGO

Bruno Fernandes steht angeblich beim FC Bayern auf dem Zettel

Der Wechsel von Florian Wirtz zum FC Bayern ist geplatzt - und in München schaut man sich nun anscheinend nach Alternativen um. Mit einem Kandidaten sollen wohl zeitnah Gespräche aufgenommen werden.

Wie das englische Portal "TEAMtalk" schreibt, plant der FC Bayern einen Vorstoß bei Bruno Fernandes von Manchester United. Dem Bericht zufolge befindet sich der portugiesische Spielmacher an der Säbener Straße schon länger auf der Shortlist.

Durch die Absage von Florian Wirtz sei die Personalie nun in den Vordergrund gerückt. Laut "TEAMtalk" drängen die Münchner auf eine Gesprächsrunde mit der Klubführung von United.

Dort ist ein Verkauf des Kapitäns offenbar nicht gänzlich ausgeschlossen. Nach dem verlorenen Endspiel in der Europa League steht fest, dass das Team von Ruben Amorim in der kommenden Saison nicht am internationalen Wettbewerb teilnehmen wird.

In der Finanzplanung klafft dadurch ein großes Loch. Um dennoch den wichtigen Kaderumbau voranzutreiben, könnte man in Manchester gezwungen sein, das Tafelsilber zu verkaufen, heißt es.

FC Bayern kassiert Wirtz-Absage

Entsprechend üppig fallen deshalb allerdings die Preisvorstellungen in Nord-England aus. "TEAMtalk" schreibt, dass United für Bruno Fernandes bis zu 120 Millionen Euro aufrufen will. Dass der FC Bayern diese Summe bezahlt, scheint komplett unvorstellbar.

Fernandes selbst soll mit Blick auf seine eigene Zukunft nicht festgelegt sein. Er könne sich einen Verbleib in Manchester vorstellen, würde sich aber auch mit anderen Optionen beschäftigen, wenn diese konkret werden sollte, so der Bericht weiter.

Am Freitag war durchgedrungen, dass Wirtz dem FC Bayern eine Absage erteilt hat. Das bestätigte auch Herbert Hainer. "Max Eberl hat mich informiert, dass Florian Wirtz wohl zu Liverpool tendiert. Wie das dann mit Leverkusen weitergeht, kann ich nicht sagen", zitiert die "Abendzeitung" den Bayern-Präsidenten.

Bayer Leverkusen soll rund 150 Millionen Euro fordern, Wirtz würde so zum teuersten deutschen Fußballer der Geschichte werden.