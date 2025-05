Nagelsmann über Wirtz: "Bayern wäre nicht verkehrt gewesen"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Wirtz (r.) holte sich bei Nagelsmann (l.) Tipps ab

Florian Wirtz wird nach Aussage der Bayern-Bosse nicht nach München wechseln, sondern nach Liverpool. Bundestrainer Julian Nagelsmann wären beide Klubs recht.

"Ich glaube, man kann das von verschiedenen Seiten aus sehen", sagte Nagelsmann am "Sky"-Mikrofon vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin, als er auf Florian Wirtz möglichen Wechsel zum FC Liverpool angesprochen wurde.

Der Bundestrainer führte aus: "Jeder Spieler muss es aber für sich selbst bewerten, wo er hin möchte und was der richtige Schritt ist. Liverpool ist - wenn es Liverpool wird, wir wissen es ja noch gar nicht - ein guter Schritt für ihn, weil er dort auf seiner Position spielen kann. Es ist ein tolles Umfeld, ein super Klub." Der 37-Jährige stellte zugleich aber klar: "Bayern wäre sicher auch nicht verkehrt gewesen."

Ein Wechsel zu den Münchnern wäre aus DFB-Sicht "gut" gewesen, weil sich Florian Wirtz dann noch besser an seinen Offensivkollegen Jamal Musiala hätte "gewöhnen" können. Aber: "Die zwei, Jamal und Flo, sind aber auch so zwei Spieler, die sich finden. Auch, wenn sie nicht beim gleichen Klub spielen. Am Ende ist es wichtig, dass er spielt und die Entwicklung so weiter geht, wie sie aktuell ist. Wenn er das Gefühl hat, bei Liverpool ist er am besten aufgehoben, dann soll er das machen."

Nagelsmann mit Wirtz im Austausch

Zugleich betonte Nagelsmann, dass er mit Wirtz in den letzten Wochen durchaus im Austausch war. "Ein paar Nachrichten haben wir ausgetauscht", so der Bundestrainer, der dem 22-Jährigen "nach bestem Wissen und Gewissen" Tipps geben wollte.

Er könne dem Spieler die Entscheidung letztlich aber nicht abnehmen. "Ich habe keinen Verein ausgeschlossen und ihm auch nicht geraten, dass zu dem einen Verein gehen soll", bekräftigte Nagelsmann.

Bayern Münchens Klubpräsident Herbert Hainer hatte am Rande einer Fan-Veranstaltung laut "Abendzeitung" erklärt, dass Florian Wirtz "wohl zu Liverpool tendiert". Darüber sei er von Sportvorstand Max Eberl informiert worden. Bei Bayer Leverkusen besitzt der deutsche Nationalspieler eigentlich noch einen Vertrag bis 2027.