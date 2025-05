"Fix und fertig": VfB-Stars werden nach Pokalsieg emotional

IMAGO/Marc Schueler

Maximilian Mittelstädt hat mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal gewonnen

Der VfB Stuttgart ist am Ziel der Träume. Durch den 4:2-Sieg gegen Arminia Bielefeld haben sich die Schwaben am Samstag zum Pokalsieger gekrönt. Nach der Partie war die Freude groß, auch beim Gegner überwog der Stolz auf die eigene Leistung. Die Stimmen zum Finale im DFB-Pokal:

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart): "Ich bin fix und fertig. Die Emotionen kommen hoch. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, hier gerade mit unseren Fans zu feiern. Das ist das schönste Gefühl, das man haben kann, glaube ich. Ich bin überwältigt. Ich möchte Arminia Bielefeld großen Respekt aussprechen - wie sie das bewältigt haben, wie sie zurückgekommen sind. Sie haben uns das extrem schwer gemacht. Die haben nicht gespielt wie ein Drittligist. Es war ein würdiges Finale. Ich wünsche den Jungs von Bielefeld alles Gute."

Deniz Undav (VfB Stuttgart): "Das Gefühl ist unbeschreiblich. Es hat, glaube ich, zwölf, dreizehn Jahre gebraucht, bis Stuttgart den nächsten Titel holt - und das war heute. Wir haben alles reingehauen. Jedes Spiel war nur ein Teilstück, aber wir haben in jedem Spiel gezeigt, dass wir da sein können. Heute war es wichtig, die Mentalität zu zeigen, direkt den Schalter umzulegen - und das haben wir gemacht.

Nick Woltemade (VfB Stuttgart) zu seinen Zielen mit den Nationalteams: "Ich würde gerne einen Dreierpack machen, was Titel angeht. Nummer 1 habe ich jetzt. Ich hoffe, diese Lockerheit bleibt. Ich kann mich nur bedanken - bei meinen Leuten, meiner Familie, allen im Trainerteam. Danke an alle, die mich unterstützt haben."

zu den Feierlichkeiten: "Wir müssen gleich zum Bankett. Ich glaube aber, da werden wir nicht lange sein. Wenn sie Glück haben, sehen sie uns in zehn Minuten, und dann hauen wir ab. Alles Gute, viel Spaß, herzlichen Glückwunsch."

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart): "Tatsächlich ist da gerade ziemlich viel Leere. Man begreift es noch nicht. Ich bin überglücklich - man sieht's mir nur nicht an, weil in mir so viel los ist, in alle Richtungen. Aber ich bin überglücklich über diesen Sieg. Heute wird es eine lange Nacht geben. Ich möchte meinen Jungs ein großes Kompliment machen - es war eine anspruchsvolle Saison. Für mich war sie auch vor dem Spiel schon gut. Jetzt haben wir sie veredelt."

Dieter Hoeneß (Vater von Sebastian Hoeneß): "Ich freue mich riesig für meinen Sohn, der hier sein allererstes Pokalfinale bestritten hat. Er hat sich keinen Rat geholt, wie er spielen soll - das weiß er besser. Aber wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie man mit der Situation psychologisch umgeht."

Alexander Wehrle (Vorstandsvorsitzender VfB Stuttgart): "Großartig. Es war eine Riesenanspannung heute, nach so langer Zeit wieder im Finale zu stehen und die Chance zu haben, in die Geschichtsbücher des VfB Stuttgart einzugehen. Das haben die Jungs heute großartig gemacht. Super Stimmung, ganz Stuttgart war gefühlt heute Nachmittag in Berlin. Ich freue mich einfach für die Mannschaft, für die Fans, für ganz Stuttgart. Es war ein großartiger Abend - und der ist noch lange nicht zu Ende. Heute werden wir auf gar keinen Fall ins Bett gehen. Ausgeschlossen."

Mitch Kniat (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir sind natürlich alle enttäuscht, hatten die Hoffnung, den Pokal mit nach Hause zu nehmen. Es gab zehn, fünfzehn Minuten, in denen wir nicht da waren - das hat der Gegner eiskalt ausgenutzt."

zur Stimmung nach dem Spiel: "Wenn ich in die Gesichter der Jungs schaue, sehe ich teilweise Tränen. Natürlich sind alle sehr enttäuscht. Und trotzdem können wir auf die Pokalsaison und generell auf die gesamte Saison sehr, sehr stolz sein. Trotz allem überwiegt einfach die Enttäuschung."

Michael Mutzel (Sport-Geschäftsführer Arminia Bielefeld): "Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft. Wir haben alles gegeben und nicht aufgegeben. Wir haben ein mutiges Fußball-Spiel gemacht."