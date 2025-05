Glatze wie Löw? So reagiert Pokal-Held Hoeneß

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Die VfB-Spieler crashen die Hoeneß-PK

Sebastian Hoeneß hat den VfB Stuttgart zum ersten Titel seit 18 Jahren geführt. Nach dem Pokal-Coup in Berlin stellt sich die Frage: Gibt es eine besondere Aktion wie einst bei seinem Vorgänger Joachim Löw?

Feierbiest Sebastian Hoeneß. Ausgelassen wie nie zuvor feierte der Stuttgart-Trainer vor der Ostkurve im Olympiastadion mit den Fans des VfB Stuttgart den Pokalsieg. Zum ersten Mal seit 1997 stemmte der Klub den goldenen Pott wieder in den Himmel.

Damals färbten sich die VfB-Stars um das magische Dreieck die Haare rot und bei der Feier am Stuttgarter Rathausplatz rasierten die Pokal-Helden Joachim Löw die Haare ab.

Hat Hoeneß ähnliches vor? Auf entsprechende Frage antwortete er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Ich habe jetzt schon eine Halbglatze, ich weiß nicht, ob es da Sinn macht, eine Glatze zu schneiden. Ich hab's nicht vor. Schauen wir, was so passiert."

Kurz darauf stürmten Kapitän Atakan Karazor und Co. die PK von Hoeneß und nahmen ihren Erfolgscoach wieder mit.

Mit Sekt bewaffnet stürmten die DFB-Pokalsieger das Podium und spritzten Hoeneß nass. Der Trainer ergriff den Pokal und reckte ihn noch einmal den Journalisten entgegen. "Also, Abbruch! Schönen Abend euch, wir sind weg", sagte er und zog mit seinen Spielern von Dannen.

Ab ins Berghain? "Den Pokal nehmen wir mit"

Schon vorher bei "Sky" hatte er die Party-Nacht eingeläutet. "Ich bin heute für alles zu haben", kündigte er an. Etwa im berüchtigten Nachtclub Berghain? "Wer weiß. Aber das ist ja eher was für ab 6 Uhr morgens. Mal schauen, ob wir überhaupt reinkommen würden. Den Pokal nehmen wir mit – aber das ist den Türstehern wahrscheinlich egal", scherzte Hoeneß.

Nach dem Partymarathon in der Hauptstadt geht es am Sonntag schon in Stuttgart weiter. Dort wird die Mannschaft gegen 13:30 Uhr am Flughafen erwartet. Danach empfängt Oberbürgermeister Frank Nopper die Mannschaft im Rathaus inklusive Eintrag ins goldene Buch. Gegen 15:30 fahren Hoeneß und Co. mit einem Autokorso durch die Stadt, ehe auf dem Schlossplatz die große Pokalfeier mit bis zu 35.000 Fans steigt.

97er-Pokalsieger Fredi Bobic hatte im sport.de-Interview erklärt, wie es damals zu der Haar-Aktion der Stuttgarter kam. "Nach dem Halbfinale haben wir gesagt: Wenn wir das Finale erreichen, machen wir das. Und auch Jogi hat gesagt, er macht’s, wenn wir das Finale gewinnen", so Bobic. "Und da sieht man einfach, was es für ein zwischenmenschliches Miteinander war. Auf dem Rathausplatz in Stuttgart haben wir dann mit dem Rasierer angesetzt", sagte er und lachte.