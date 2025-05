Bayern-Gerüchte um 70-Millionen-Star immer heißer

IMAGO/Henning Von Jagow

Eberechi Eze soll vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen

Seit Samstag ist klar, dass es Florian Wirtz nicht von Bayer Leverkusen in den Schoß des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern ziehen wird. Münchens Präsident Herbert Hainer bestätigte, dass der 22-Jährige mitgeteilt habe, nicht zu einem Wechsel an die Isar zu tendieren. Eine durchaus bittere Transferschlappe, an der Säbener Straße soll man sich allerdings bereits umorientiert haben.

Als heiße Alternative zum geplatzten Deal um Florian Wirtz von Bayer Leverkusen kristallisiert sich zunehmend Eberechi Eze von Crystal Palace heraus. Das bestätigen nun auch die "Daily Mail" und der "Mirror".

Demnach soll Eze zu den Spielern zählen, die man in München genau im Visier hat. Zudem sollen Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion und Rafael Leao von der AC Mailand beim amtierenden Bundesliga-Sieger auf dem Zettel stehen.

Die Gerüchte um Eze haben allerdings einen enormen, wenn auch teuren Vorteil: Der 26-jährige englische Nationalspieler (10 Einsätze/1 Tor) kann Palace angeblich aufgrund einer festgeschriebenen Ablöse verlassen. Der Klub könnte sich in diesem Fall nicht gegen einen Abschied stellen.

Wiedersehen beim FC Bayern?

Dem "Mirror" zufolge wird nach dem Ende der Saison eine Klausel in Ezes Vertrag gültig, die einen Wechsel für rund 70 Millionen Euro sowie zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen ermöglicht. An welche Bedingungen letztere Bonuszahlungen gebunden sind, ist nicht bekannt.

Im Vergleich zur Summe, die ein Wirtz-Transfer gekostet hätte, angeblich verlangt Bayer bis zu 150 Millionen Euro, ist die vermeintliche Ablöse natürlich überschaubar, die Investition würde dennoch zu einer der größten in der Geschichte des FC Bayern zählen. Leichtfertig würde man wohl kaum in einen Poker um Eze einsteigen.

Für einen Transfer soll allerdings sprechen, dass sich Eze auf und abseits des Rasens bestens mit Bayerns Michael Olise verstehen soll. Beide spielten Seite an Seite für Palace, ehe die Münchner Olise im vergangenen Sommer für kolportierte 53 Millionen Euro von den Londonern verpflichteten.