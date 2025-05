Liverpool-Star weiter im Visier des BVB?

IMAGO/Paul Terry

Jarell Quansah soll das Interesse des BVB geweckt haben

Jarrel Quansah gilt als großes Defensiv-Talent, stand sogar schon fünfmal im Kader der englischen Fußball-Nationalmannschaft, wartet allerdings noch auf sein Debüt. Wohl auch, weil des dem 22-Jährigen 2024/25 nicht gelang, den erhofften nächsten Schritt beim FC Liverpool zu machen. Ein Tapetenwechsel könnte die Karriere des Verteidigers beleben. Auch in der deutschen Bundesliga soll Interesse existieren.

Jarrel Quansah vom FC Liverpool soll Begehrlichkeiten in der Bundesliga wecken. Der Abwehrspezialist soll in den Übelregungen von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund eine Rolle spielen. Das berichtet der türkische Transfer-Experte Ekrem Konur.

Demnach steht das deutsche Duo mit seinem vermeintlichen Interesse allerdings nicht alleine da. Auf der Insel sollen Newcastle United und Nottingham Forest ein Auge auf Quansah geworfen haben.

Quansah reifte an der Anfield Road zu einem Spieler, der mehrfach ins englische Nationalteam berufen wurde, ohne sein Debüt zu feiern. 2024/25 reichte es in Liverpool aber letztlich nur zu 25, meist kurzen Einsätzen. Erst als die Meisterschaft der Reds schon in trockenen Tüchern war, durfte Quansah zweimal über 90 Minuten ran, beide Partien verlor Liverpool und kassierte insgesamt sechs Gegentreffer.

BVB und Bayer Leverkusen müssten Ablöse zahlen

Der BVB und Bayer sollen dennoch eine mögliche Verstärkung in Quansah ausgemacht haben. Für diese müsste das deutsche Duo aber wohl durchaus tief in die Tasche greifen. Der Vertrag des Youngsters beim LFC endet erst im Sommer 2029, günstig dürfte er somit kaum zu haben sein.

Offen ist zudem, ob sich Quansah überhaupt einen Abschied von der Anfield Road vorstellen kann.

"Ich denke, dass die Spieler um mich herum, mit denen ich hart arbeiten und auf die ich hören will, im Moment die besten auf dieser Position sind. Wie ich schon sagte, gibt es wahrscheinlich keinen besseren Ort, an dem ich sein könnte", erklärte Quansah bei seiner letzten Vertragsverlängerung im Oktober 2024.