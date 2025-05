Offiziell! Real Madrid bestätigt Alonso-Coup

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Xabi Alonso ist neuer Trainer von Real Madrid

Damit sind auch die allerletzten Zweifel endgültig aus dem Weg geräumt! Xabi Alonso verlässt Bayer Leverkusen und schließt sich Real Madrid an. Das gaben die Madrilenen am Sonntag offiziell bekannt. Der Spanier tritt bei den Königlichen die Nachfolge von Startrainer Carlo Ancelotti an, der bereits am Freitag verabschiedet wurde.

Der Weltmeister von 2010 unterzeichnet einen Vertrag bis Ende Juni 2028. Am Montag soll die Vorstellung in einer Pressekonferenz erfolgen.

Xabi Alonso, der Bayer Leverkusen 2024 sensationell zum deutschen Double geführt hat und erst im Finale der Europa League scheiterte, verlässt die Werkself und kehrt zu Real Madrid zurück. Für die Königlichen hatte der 43-Jährige zwischen 2009 und 2014 bereits fünf Jahre als Aktiver gespielt, 2018/19 betreute er als Coach die den Nachwuchs in der spanischen Hauptstadt.

Dass Alonso Leverkusen den Rücken kehren wird, stand schon länger fest. Zwar verfügte der Ex-Nationalspieler noch über Vertrag, ein Gentlemans Agreement zwischen dem Übungsleiter und der Klubführung sah allerdings vor, dass man ihm bei einem Wechsel zu einem seiner Ex-Klubs, FC Liverpool, FC Bayern oder Real Madrid, keine Steine in den Weg legen werde.

"Die unter Xabi Alonsos Verantwortung erzielten Erfolge haben Bayer 04 in der Fußball-Welt dauerhafte Anerkennung verschafft. Die Meisterschale ungeschlagen nach Leverkusen zu holen, dazu der DFB-Pokalsieg, der Einzug ins Europa-League-Finale, der Supercup-Gewinn – darauf sind wir sehr stolz", erklärte Bayer-CEO Fernando Carro bei der Verkündung von Alonsos Abschied.

Druck bei Real Madrid ist enorm

Alonso hatte Bayer Leverkusen im Oktober 2022 auf Tabellenplatz 17 übernommen und in zweieinhalb Jahren zu einem Topklub geformt. In der Vorsaison sprang das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal heraus. In der Europa League gelang der Sprung bis in das Finale.

In Madrid sind die Aussichten auf weitere Titel nun enorm, das gilt allerdings auch für den Druck.

Ancelotti geriet in die Kritik, weil Real 2024/25 keine Trophäe gewinnen konnte, im Vorjahr holte man noch gemeinsam die spanische Meisterschaft und die Champions League.