Medien: HSV-Star trifft Wechsel-Entscheidung

IMAGO/Jan Huebner

Verlässt Ludovit Reis den HSV?

Der Hamburger SV bastelt nach dem Aufstieg in die Bundesliga am Kader für die nächste Saison. Ein HSV-Star wird dann offenbar nicht mehr in den roten Hosen der Norddeutschen spielen.

Bis zuletzt hat Ludovit Reis seine Zukunft beim Hamburger SV offen gelassen, nun ist eine Entscheidung wohl getroffen worden: Der 24-Jährige will den HSV laut "Bild"-Angaben im Sommer verlassen.

Reis soll demnach sogar schon Sportvorstand Stefan Kuntz darüber informiert haben, dass er seinen bis 2026 gültigen Vertrag in der Hansestadt nicht erfüllen möchte. Stattdessen ziehe es ihn in die belgische Liga zum FC Brügge. Mit Brügge soll der Mittelfeldspieler laut "Bild" sogar schon eine Übereinkunft über einen Vertrag getroffen habe. Das neue Arbeitspapier soll vier Jahre lang gültig sein, heißt es.

Ehe es zu einem Wechsel kommt, müssen sich zunächst aber beide Klubs einigen. Ein Angebot über rund drei Millionen Euro soll beim Hamburger SV bereits eingegangen sein.

HSV-Profi Reis: "Habe noch viel vor"

Reis soll sich schon seit längerer Zeit mit Brügge in Kontakt befinden. Der HSV hatte etwaige Vertragsgespräche derweil zunächst hinten angestellt, um sich voll und ganz auf den Aufstiegskampf zu konzentrieren.

Gegenüber "Sport Bild" hatte Ludovit Reis kürzlich offen gelassen, ob er nach dem erfolgreichen Aufstieg weiter in Hamburg bleibt.

"Der HSV ist ein riesengroßer Klub. Mein Ziel war, dass ich mit dem HSV in die Bundesliga aufsteige. Ich war im Tunnel, habe mich mit nichts anderem beschäftigt", so Reis, der dann hinterher schob: "Was jetzt passiert, wird man sehen. Jeder weiß, dass ich den HSV liebe. Und ich gebe für den Verein immer alles, habe sogar mit Schmerzen gespielt. Aber ich bin noch lange nicht am Ziel und habe viel vor."

Als persönliches mittelfristiges Ziel gab der Hamburger Führungsspieler aus, bald in der Champions League spielen zu wollen.