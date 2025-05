Großer Empfang: Arminia feiert auch ohne DFB-Pokal

David Inderlied, dpa

Jubel beim Empfang: Arminia Bielefeld tourt durch die Stadt

DFB-Pokalfinalist Arminia ist in Bielefeld trotz Niederlage gegen den VfB Stuttgart begeistert empfangen worden.

Tausende Fans jubelten der Mannschaft von Trainer Mitch Kniat begeistert zu. Mit einem großen Partytruck fuhr das Team vom Stadion, der berühmten Bielefelder Alm, zum Alten Rathaus der Stadt.

Zu Party-Hits und Vereinsliedern ließen die Anhänger ihre Fußball-Helden hochleben. Kapitän Mael Corboz fuhr vorne auf dem Truck und präsentierte stolz die Trophäe für die Drittliga-Meisterschaft. Kniat, der einen Aufsteiger-Hut trug, prostete den Fans zu.

Die Trauer nach dem 2:4 am Vorabend war, wenn auch nicht vergessen, so doch zumindest in den Hintergrund gerückt. Auch von phasenweise heftigen Regenschauern ließen sich die Fans nicht die Laune verderben.