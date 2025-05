Diese Stars dürfen den FC Bayern angeblich verlassen

IMAGO/Markus Ulmer

Der FC Bayern soll bereit sein, zahlreiche Spieler ziehen zu lassen

Der lange intensiv umworbene Wunschspieler Florian Wirtz wird im Sommer 2025 nicht von Bayer Leverkusen zum deutschen Rekordmeister FC Bayern wechseln - soviel ist inzwischen klar. Fragezeichen existieren im Kader der Münchner allerdings noch zur Genüge. Die Zukunft von gleich zehn Spielern soll in den Sternen stehen.

Glaubt man dem "kicker", könnte dem FC Bayern auch ohne den anvisierten Kauf von Florian Wirtz ein sehr geschäftiger Transfersommer ins Haus stehen. Bei zahlreichen Stars sollen die Münchner zumindest nicht abgeneigt sein, eine Veränderung herbeizuführen.

Demnach wäre man an der Säbener Straße durchaus bereit, Joao Palhinha (Vertrag bis 2028), Minjae Kim (Vertrag bis 2028), Leon Goretzka, Serge Gnabry und Raphael Guerreiro (alle Vertrag bis 2026) sowie Kingsley Coman (Vertrag bis 2027) ziehen zu lassen, sollten die genannten Spieler den Wunsch nach einer Umorientierung hegen. Dieser, so das Fachmagazin, existiere zumindest bei Goretzka und Gnabry nicht, was zumindest ersterer unlängst noch einmal sehr deutlich machte.

Neben diesem Sextett dürfen wohl auch die derzeit verliehenen Bryan Zaragoza (Vertrag bis 2029) und Mathys Tel (Vertrag bis 2029) sowie Ersatzkeeper Daniel Peretz (Vertrag bis 2028) und Sacha Boey (Vertrag bis 2028) den Klub verlassen. Die vier hätten "keine Perspektive" mehr, heißt es.

Auf diesen Positionen könnte der FC Bayern Bedarf haben

Zudem schüttelt der "kicker" noch zwei Positionen aus dem Ärmel, auf denen sich die Bayern vermutlich verstärken. Vor allem, wenn Kim der bayerischen Landeshauptstadt den Rücken kehren sollte, würde man eine neue Alternative für die Abwehrmitte benötigen und zwar unabhängig von Jonathan Tah von Bayer Leverkusen, der sich sehr wahrscheinlich in Kürze dem deutschen Meister anschließend wird.

Außerdem sei es "am wahrscheinlichsten", dass die Bayern auf dem linken Offensiv-Flügel tätig werden, wobei noch in der Schwebe ist, ob Leroy Sané seinen auslaufenden Vertrag doch noch verlängert.