Experte mit düsterer Prognose für Bayer und RB

Müssen sich Bayer Leverkusen und RB Leipzig die Titelträume abschminken?

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen, dieses Duell bestimmte den Titelkampf in den letzten beiden Jahren. Doch 2025/26 wird das anders sein, sagt Fußball-Experte Olaf Thon. Während die Werkself sich vorerst keine Hoffnungen mehr auf weitere Erfolge machen sollte und auch RB Leipzig nichts mit der Schale zu tun haben wird, glaubt Thon eher an den BVB und auch an Eintracht Frankfurt.

Als Ikone des FC Schalke 04 geht Olaf Thons Blick in der letzten Zeit vor allem viel in die 2. Bundesliga, dort, wo seine Knappen auch in der kommenden Saison ihr Dasein fristen werden. Doch auch das Fußball-Oberhaus hat Thon im Blick. Und dort lieferte der frühere Bundesliga-Profi nun eine schlechte Prognose für RB Leipzig und vor allem für Bayer Leverkusen - ungeachtet der errungenen Vizemeisterschaft.

"Mit Blick in die Zukunft sage ich: Das war es jetzt für Bayer 04 als Bayern-Verfolger", betonte Thon im "kicker" und lieferte den Grund für seine Annahme gleich mit: "Den Wechsel Alonsos zu Real Madrid wird Leverkusen in Verbindung mit dem Abschied wichtiger Säulen rund um Florian Wirtz und Jonathan Tah nicht so leicht verkraften."

Er befürchte daher "eher einen Absturz der Werkself, als dass ich ihr eine beständige Rolle im Titelkampf zuspreche", so Thon weiter.

Damit sei freilich nicht eine Entwicklung gemeint, die in die 2. Liga führe. Schwer werde es dennoch: "Ich meine, dass Leverkusen in den nächsten Jahren darum bemüht sein dürfte, seine Rolle als Champions-League-Dauergast beizubehalten."

Thon lobt den BVB

Hier sieht Thon ausgerechnet den Revierrivalen aus Dortmund weiter vorn. "Mit dem BVB und auch Eintracht Frankfurt gibt es zwei Mannschaften, denen ich die Hartnäckigkeit eines Bayern-Verfolgers eher zutraue", schrieb der "kicker"-Experte. "Vor allem die Entwicklung bei Borussia Dortmund unter Niko Kovac ist vielversprechend, auch das Gesamtkonstrukt bei der SGE überzeugt mich."

Sowohl Frankfurt als auch Dortmund hatten sich am letzten Spieltag die beiden Königsklassen-Plätze hinter dem FC Bayern und Bayer Leverkusen gesichert.

RB Leipzig, lange Jahre ebenfalls Anwärter auf die Champions League und zeitweise sogar auf die Meisterschaft, ist für Thon hingegen raus aus der Verlosung. "Die Zeiten sind vorbei", so Thon schlicht.

"Ich werde RB vermutlich erst wieder als Titelkandidaten wahrnehmen, wenn Jürgen Klopp dort an der Seitenlinie das Ruder übernehmen sollte", erklärte Thon. "Leipzig sehe ich aktuell vielmehr hinter Mannschaften wie Freiburg [...] oder Stuttgart".

Insbesondere der VfB kann aus Thons Sicht "als frisch gebackener Pokalsieger schnell wieder an die Erfolgszeit aus der Vizemeistersaison 2023/24 anknüpfen", wenn alles gut geht.