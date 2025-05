"Keine Frage": Hoeneß nennt besten Torjäger aller Zeiten

IMAGO

Dieter Hoeneß und sein Bruder Uli Hoeneß zusammen auf der Ehrentribüne beim FC Bayern

Dieter Hoeneß ist eines der Gesichter der Fußball-Bundesliga der 80er Jahre gewesen, räumte in dieser Zeit mit dem FC Bayern zahlreiche Titel ab. Nun hat der 72-Jährige den besten Torjäger aller Zeiten und seine besten Mitspieler genannt.

Wer ist eigentlich der größte Torjäger aller Zeiten? Diese Frage wurde kürzlich auch Dieter Hoeneß gestellt, der dabei sofort an drei (ehemalige und aktuelle) Stürmer des FC Bayern dachte, an jenen Klub, bei dem er selbst zwischen 1979 und 1987 wettbewerbsübergreifend 145 Tore erzielte in 302 Spielen. Die Antwort: "Nach wie vor Gerd Müller, keine Frage."

Mit Müller spielte Hoeneß zwar nie zusammen, beendete "der Bomber" seine Karriere doch unmittelbar vor dem Einstieg von Hoeneß bei den Münchnern, dennoch blieben die viele Treffer und die unnachahmliche Art Müllers bei Hoeneß hängen. Allerdings ist die im August 2021 verstorbene FCB-Ikone nicht der einzige Top-Stürmer, den Hoeneß nannte.

"Robert Lewandowski und Harry Kane kommen ihm nahe", sagte er über den Polen, der zwischen 2014 und 2022 das FCB-Trikot trug (344 Tore) und über den Engländer, der aktuell für den deutschen Rekordmeister stürmt.

"Aber als Torjäger ist Gerd unerreicht mit seinen unfassbar schnellen Drehungen und seinem Instinkt."

Was die konkreten Mitspieler aus seiner eigenen Zeit in der Bundesliga angeht, dachte Hoeneß bei der Wahl der Besten ebenfalls an zwei heutige Vereins-Legendenden.

Hoeneß: Matthäus ein einmaliger Sechser

"Meine Aufgabe bestand nicht allein darin, Tore zu machen, sondern auch Räume vor allem für Karl-Heinz Rummenigge zu schaffen. Und wenn Kalle in Eins-gegen-Eins-Duelle kam, war er unwiderstehlich. Er war ein Topspieler", erklärte er und fügte einen weiteren Spieler an: "Lothar Matthäus der beste Sechser der Welt, fantastisch in dieser Rolle und perfekt auf dieser Position, auch wenn er selbst sich eher als Zehner sah."

Neben den Spielern sprach Hoeneß auch über seine Tore, die er für den FC Bayern erzielte. "Mein spektakulärstes war in jedem Fall der Kopfballtreffer, den ich im Pokalfinale 1982 im DFB-Pokal-Finale gegen Nürnberg mit Kopfverband zum 4:2-Endstand erzielt habe."

Mit den Münchnern holte Hoeneß insgesamt drei Mal den DFB-Pokal und fünf Mal die deutsche Meisterschaft, zuvor hatte er für den VfB Stuttgart gespielt (1975 bis 1979, wo er 1977 Zweitliga-Meister wurde.