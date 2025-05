Pokalsieg als finaler Millot-Akt beim VfB Stuttgart?

IMAGO/Michael Taeger

Enzo Millot (M.) war einer der großen Pokalhelden beim VfB Stuttgart

Mit Sicherheit war es sein größtes Spiel im Trikot des VfB Stuttgart: Enzo Millot wurde mit seinen zwei Toren im DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Samstag zu einem der großen Pokal-Helden bei den Schwaben. Es könnte der letzte Auftritt des Franzosen im VfB-Trikot gewesen sein.

Spätestens mit seiner Auswechslung in der 69. Minute wurden die Stuttgarter Feierlichkeiten schon während der Final-Partie gegen Arminia Bielefeld am Samstagabend eingeleitet.

Beim Stand von 4:0 (Endstand 4:2) verließ Enzo Millot im Berliner Olympiastadion den Rasen, nahm sich die Zeit, sich mit jedem VfB-Akteur abzuklatschen und anschließend gebührend vom zahlreichen Stuttgarter Anhang feiern zu lassen.

Sein emotionaler Abgang als einer der Protagonisten des Pokalfinales nährte umgehend die Spekulationen, dass es das letzte Spiel im Trikot des VfB Stuttgart für den 22-Jährigen gewesen sein könnte.

Ausstiegsklausel in Millots VfB-Vertrag

Von einem Millot-Abschied aus dem Ländle wollte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zwar noch nichts wissen, der im "kicker" mit folgen Worten in Bezug auf den Matchwinner zitiert wurde: "Es war ein unglaubliches Erlebnis, und wenn dann ein Spieler wie Enzo Millot offensichtlich auch emotionale Züge hat und sich von allen verabschiedet, dann halte ich das für normal."

Dennoch dürften die Gerüchte rund um den torgefährlichen Mittelfeldspieler in den kommenden Tagen und Wochen nicht weniger werden. Enzo Millot steht bei den Schwaben zwar noch bis 2028 unter Vertrag, soll den Klub aber vorzeitig aufgrund einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel verlassen können, die sich zwischen 18 und 20 Millionen Euro bewegen soll.

Millot selbst hatte in der Vergangenheit immer wieder angedeutet, in Zukunft den nächsten Karriereschritt gehen zu wollen. Der FC Arsenal und Tottenham Hotspur sollen Millot in der jüngeren Vergangenheit schon mal ins Visier genommen haben. Wirklich konkret wurde bis dato allerdings noch nichts.