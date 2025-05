Alonso bekommt drei Spieler als Antrittsgeschenk

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Alonso übernimmt Real Madrid

Champions-League-Rekordsieger Real Madrid wird bei der anstehenden Klub-WM nicht nur mit Neu-Trainer Xabi Alonso an der Seitenlinie auflaufen, sondern auch, so der Plan, mit drei neuen Spielern. Deren Transfers sind bzw. waren schon länger in der Pipeline. Einer wurde schon eingetütet, zwei andere sollen zeitnah offiziell gemacht werden.

Wie das Portal "The Athletic" berichtet, arbeitet Real Madrid in diesen Tagen mit Hochdruck an der Verpflichtung von zwei neuen Spielern, die Neu-Trainer Xabi Alonso bei der anstehende Klub-Weltmeisterschaft als Art Antrittsgeschenk präsentiert werden sollen.

Einer dieser Spieler ist Trent Alexander-Arnold, der seinen Abschied vom FC Liverpool bereits verkündet hat. Der Rechtsverteidiger soll sich schon vor Wochen mit den Königlichen auf einen Wechsel geeinigt haben. Es wird erwartet, dass der ablösefreie Deal zeitnah bekanntgegeben wird.

Real Madrid will Bayerns Wunschspieler

Spieler Nummer zwei ist Benfica-Star Álvaro Carreras. Er könnte statt Alphonso Davies der neue Linksverteidiger im Star-Ensemble werden. Dem Bericht zufolge wird Real in den "kommenden Tagen" bei ihm auf die Tube drücken und versuchen, den Deal vor Beginn der Klub-WM am 15. Juni einzutüten.

Dean Huijsen, der sehr lange auch beim FC Bayern auf der Wunschliste stand, wurde bereits verpflichtet. In ihm sieht Alonso "The Athletic" zufolge großes Potenzial. Der Transfer des Innenverteidigers vom AFC Bournemouth ging dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Pfund (ca. 60 Mio. Euro) schnell über die Bühne.

Mit den drei Spielern will sich der spanische Rekordmeister in der Abwehr mehr oder weniger rundum neu aufstellen. Die Hintermannschaft war eine der großen Schwachstellen in der abgelaufenen Saison und hat den Königlichen letztlich mehr als nur einen Titel gekostet.