Bayern-Leihgabe vor Abschied im Sommer?

Bryan Zaragoza könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Das erste Halbjahr von Bryan Zaragoza beim FC Bayern verlief äußerst unglücklich. Ob der dreifache spanische Nationalspieler in Zukunft noch einmal das Trikot des deutschen Rekordmeisters tragen wird, ist fraglich.

Wie aus einem "Bild"-Bericht hervorgeht, plane der FC Bayern in diesem Sommer einen Verkauf von Bryan Zaragoza.

Demzufolge würde es "reichlich" Interessenten für den Flügelspieler geben. Namentlich werden in diesem Zusammenhang der FC Villarreal sowie Real Betis aus der spanischen Primera División genannt. In der italienischen Serie A habe der 23-Jährige ebenfalls "einen Markt", heißt es.

Der "kicker" bringt Zaragoza ebenfalls als Verkaufskandidat des FC Bayern ins Spiel.

Unglückliches Halbjahr beim FC Bayern

Der Linksaußen war am 1. Februar 2024 vom FC Granada nach München gewechselt. In der Folge absolvierte Zaragoza unter dem damaligen Cheftrainer Thomas Tuchel nur sieben Pflichtspieleinsätze, in denen er zumeist als Joker zum Zug kam.

Der FC Bayern verlieh den dreifachen Nationalspieler Spaniens im letzten Sommer deshalb an den CA Osasuna. Zaragoza zählte beim spanischen Erstligist in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal.

"Gott wird entscheiden, was nächstes Jahr ist", hatte sich die Bayern-Leihgabe im März im Format "LaLiga World" zu seiner sportlichen Zukunft geäußert.

Holt der FC Bayern einen neuen Flügelspieler?

"Bild" zufolge müsste ein potenzieller Abnehmer rund 18 Millionen Euro bieten, um Zaragoza aus München loszueisen. In dieser Größenordnung soll auch die Ablöse gelegen haben, welche der FC Bayern einst an den FC Granada zahlte.

Während Zaragoza den deutschen Rekordmeister womöglich verlassen könnte, ranken sich derzeit Spekulationen über potenzielle Neuzugänge. Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion ist aktuell ein Name, der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird - Ausgang offen.