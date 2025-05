Braunschweig-Coach warnt: "Job noch nicht erledigt"

IMAGO / Jan Huebner/SID/IMAGO/Steven Mohr

Rettet Marc Pfitzner Eintracht Braunschweig?

Die Rettung ist nah - doch Eintracht Braunschweig schärft vor dem entscheidenden Relegations-Showdown noch einmal alle Sinne.

"Die Basis ist gut", sagte der Zwei-Spiele-Trainer Marc Pfitzner vor dem Rückspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (Dienstag, 20:30 Uhr): "Aber der Job ist noch nicht erledigt."

Nachlassen gilt nicht für den Traditionsklub, der das Hinspiel um den Verbleib in der 2. Liga in Saarbrücken am Freitagabend mit 2:0 gewonnen hatte. Nun wollen die Löwen zu Hause den Klassenerhalt endgültig perfekt machen.

"Es ist erst die Hälfte der Relegation gespielt, die zweite Halbzeit findet am Dienstagabend statt", sagte Pfitzner, der den Trainerjob nach der regulären Saison von seinem freigestellten Chef Daniel Scherning für die Relegation übernommen hat.

Der Trainerwechsel gab offenbar noch einmal einen wichtigen Impuls, Pfitzner redet die Eintracht stark, um den Absturz in die Drittklassigkeit zu verhindern.

"Er ist in unsere Köpfe gekommen", sagte Torwart Ron-Thorben Hoffmann, und er habe "die richtigen Worte gefunden". Mit dieser neuen "Energie ist uns ein großer Schritt gelungen. Mehr aber auch nicht."

Und so ganz hat auch der FCS seine Hoffnungen noch nicht verloren. "Ein 0:2 ist nicht optimal, aber es ist im Fußball schon alles passiert", sagte Trainer Alois Schwartz: "Man kann das aufholen, aber dafür müssen wir anders auftreten."