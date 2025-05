VfB und Co. droht zäher Poker um Zweitliga-Star

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Casper Jander steht beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag

Im Sommer 2024 sicherte sich der 1. FC Nürnberg die Dienste von Caspar Jander, der ablösefrei vom MSV Duisburg zu den Franken wechselte. Nichtmal zwölf Monate später ist klar, dass der Deal ein echter Transfercoup war. Unter anderem sollen die Bundesligisten VfB Stuttgart, SC Freiburg und Bayer Leverkusen Interesse am Mittelfeldspieler zeigen. Haken an der Sache: Der Club ist sich vollends bewusst, dass er an einem sehr langen Hebel sitzt.

Im März berichtete die "Bild", dass mit dem VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, dem 1. FSV Mainz 05, dem SC Freiburg, der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg und die halbe Bundesliga Interesse an Caspar Jander vom 1. FC Nürnberg zeigen soll. Zumindest den VfB, Freiburg und Bayer nennt die Zeitung auch in ihrem jüngsten Bericht konkret, noch spannender sind allerdings die Aussagen, mit denen FCN-Sportchef Joti Chatzialexiou zitiert wird.

"Es gibt Menschen, die einfach an dem Spieler interessiert sind. Ich wäre das auch, wenn ich eine Etage höher wäre. Aber ich habe da eine ganz klare Haltung und weiß, dass wir ab einem gewissen Punkt in Gespräche gehen. Alles, was unter den Vorstellungen ist, ist dann halt so", gibt die "Bild" Chatzialexiou wieder. Der 49-Jährige betont zudem, dass die Entscheidung letztlich in den Händen des 1. FC Nürnberg liege.

1. FC Nürnberg schafft Voraussetzung für Kaugummi-Poker

Zudem hänge einiges davon ab, ob man Ersatz finde. Chatzialexiou werde versuchen seine "Hausaufgaben zu machen", eine Deadline setze er allerdings nicht.

Worte, die ein Stück weit auch verbales Säbelrasseln sein dürften. Jander hat sich mit drei Toren und neun Assists in 34 Pflichtspielen offenbar einen großen Markt geschaffen, beim FCN endet sein Vertrag allerdings erst im Sommer 2028. Die Chance, den 22-Jährigen zu viel Geld zu machen, ist also enorm.

Die "Bild" spricht sogar von einer Ablöseforderung in Höhe von 20 Millionen Euro. Die wiederum dürfte keiner der genannten Klubs leichtfertig in den Ring werfen. Der Poker um Jander dürfte somit ein zäher werden.