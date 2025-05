Kehrt Tempelmann noch einmal zum FC Schalke zurück?

IMAGO/Steven Mohr

Lino Tempelmann traf zuletzt für Braunschweig in der Relegation

Eintracht Braunschweig befindet sich klar auf Kurs Rettung in der 2. Bundesliga, nachdem am vergangenen Freitag das Relegations-Hinspiel beim 1. FC Saarbrücken mit 2:0 gewonnen wurde. Einer der Matchwinner auf Seiten der Niedersachsen war Lino Tempelmann, der kurz nach der Pause zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung für seine Farben getroffen hatte. Wie es im Falle des Braunschweiger Klassenerhalts für Tempelmann persönlich weitergeht, ist nach aktuellem Stand noch vollkommen offen.

Klar ist, dass das Leihgeschäft bei Eintracht Braunschweig nach der Saison beendet ist, Lino Tempelmann im Anschluss noch einen gültigen Vertrag beim FC Schalke 04 bis Sommer 2026 besitzt.

Dass er tatsächlich noch einmal für die Königsblauen aufläuft, gilt nach Angaben der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" aber als "unwahrscheinlich". Vielmehr gilt der Mittelfeldspieler als Verkaufskandidat in diesem Sommer, könnte dem Klub nach "WAZ"-Angaben noch eine Ablöse von bis zu einer Million Euro einbringen.

Laut dem Zeitungsbericht soll es aktuell bereits drei konkrete Anfragen für den 26-Jährigen geben. Darunter soll sich sogar ein Bundesligist befinden. Zunächst aber soll Tempelmann am Dienstagabend mit Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga endgültig fix machen.

Tempelmann auf Schalke nur Ergänzungsspieler

Seine Ausleihe zu den Löwen zahlte sich aus Sicht des Spielers und der Braunschweiger total aus. In kürzester Zeit wurde der gebürtige Münchner zum Stammspieler und Leistungsträger beim BTSV. In 17 Pflichtspielen in der zweiten Liga und der Relegation kam er bis dato zum Einsatz, steuerte dabei starke sieben Tore für die Eintracht bei.

Für den FC Schalke 04 hatte er in der Hinrunde hingegen lediglich zweimal in der Startelf gestanden und war über viele Wochen zum Ergänzungsspieler degradiert worden.