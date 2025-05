BVB bestätigt Berichte über Millionen-Deal

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Die BVB-Bosse Hans-Joachim Watzke (r.) und Carsten Cramer

Am Montag äußerte sich Borussia Dortmund offiziell zum Ende der Zusammenarbeit mit dem Kommunikationsunternehmen 1&1 als Sponsor für das Bundesliga-Trikot beim BVB. Der Nachfolger wurde ebenfalls offiziell bestätigt.

"Wir blicken ausnahmslos positiv auf unsere Partnerschaft zurück, die eine sehr kreative und innovative war. Beide Partner haben ihre mit der Kooperation verfolgten Ziele erreicht und gehen mit hoher Wertschätzung auseinander", wurde BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer am Montag auf der Dortmunder Vereinshomepage zitiert.

Fünf Spielzeiten lang arbeitete der BVB mit 1&1 als Trikotsponsor zusammen, allerdings nur auf dem Bundesliga-Jersey. Im europäischen Wettbewerb liefen die Schwarz-Gelben weiterhin mit dem Evonik-Logo als Hauptsponsor auf den Trikots auf.

Das soll sich fortan wieder ändern. Schon in der letzten Wochen ploppten Medienberichte auf, wonach sich Borussia Dortmund den Telekommunikationsriesen Vodafone als künftigen Premiumpartner gesichert hat. Nach "Sport Bild"-Informationen soll "Vodafone" den BVB künftig mit bis zu 30 Millionen Euro jährlich unterstützen.

BVB reagiert offenbar auf Fan-Proteste

Am Montag bestätigte der BVB diesen Deal dann auch öffentlich mit einer Videobotschaft sowie einer Vereinsmitteilung.

In dem Video, welches von den Schwarz-Gelben in den sozialen Medien geteilt wurde, waren die Verantwortlichen des BVB in Person von Carsten Cramer und Hans-Joachim Watze zu sehen, die gemeinsam mit den Vodafone-Bossen Marcel de Groot und Matthias Lorenz das vermeintlich neue BVB-Trikot mit der Jahreszahl 2030 und dem Werbeslogan von Vodafone präsentierten.

"Vodafone verkörpert in seinem Metier seit jeher Königsklassen-Niveau. Dass wir in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten einen solch renommierten Partner für einen gemeinsamen Weg begeistern konnten, erfüllt uns mit viel Freude", meinte BVB-Boss Watzke auf der Dortmunder Vereinshomepage zu dem Mega-Deal mit dem neuen Trikotsponsor.

Borussia Dortmund reagierte außerdem auf den Widerstand aus der Fan-Szene, der sich offensichtlich im Vorfeld der Bekanntgabe der Zusammenarbeit gegen das Vodafone-Logo formiert hatte. Wie der Vereinsmitteilung zu entnehmen ist, wird das Firmenlogo in abgeänderter Form in schwarz-gelber statt in rot-weißer Farbe auf dem Dortmunder Trikot zu sehen sein.

"Aus Respekt vor dem BVB und seinen Millionen Fans wird Vodafone auf allen ikonischen, gelben BVB-Trikots der Saison 2025/26 mit seinem Logo in Schwarz vertreten sein. Ein starkes Zeichen für eine von Beginn an starke Verbindung", teilte der Verein dazu mit.

In den Sozialen Netzwerken wurde gegen das vermeintliche Vodafone-Rot auf den künftigen BVB-Trikot scharf geschossen. Dabei hatten die Dortmunder vor über 20 Jahren mit dem Energie-Riesen EON sogar schon einmal ein rotes Sponsoren-Logo auf dem Trikot, mit dem 2002 sogar die Deutsche Meisterschaft eingefahren wurde.