Werder Bremen verkündet Trainer-Entscheidung

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Ole Werner (r.) wird seinen 2026 auslaufenden Vertrag bei Werder Bremen nicht verlängern

Bis zuletzt wurde darüber spekuliert, wie es ab dem Sommer 2026 mit Werder Bremen und seinem erfolgreichen Cheftrainer Ole Werner weitergehen könnte. Am Montagmittag verkündete der Fußball-Bundesligist nun eine Entscheidung.

Wie der Tabellenachte der abgelaufenen Bundesliga-Saison offiziell verkündete, wird Ole Werner nach der Saison 2025/2026 als Cheftrainer bei Werder Bremen aufhören.

"Ole Werner hat die Verantwortlichen von Werder Bremen darüber informiert, seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen", teilte der Traditionsverein am Montag in einem knapp formulierten Vereinsstatement mit.

Clemens Fritz, Werders Geschäftsführer Fußball, bestätigte diese Entscheidung und meinte dazu: "Wir bedauern diese Entscheidung sehr, weil wir uns eine langfristige Zusammenarbeit mit Ole weiterhin sehr gut vorstellen konnten. Wir müssen die Entscheidung jetzt annehmen und werden die aktuelle Situation analysieren und entscheiden, was für Werder die beste Lösung ist."

Es solle nun "die notwendige Zeit" für diese Analyse genommen werden und im Anschluss daran eine Entscheidung verkündet werden.

Werder legte Entwicklung in der Bundesliga hin

Ob der Schritt des 37-jährigen Cheftrainers, in Bremen nicht über den Sommer 2026 hinaus zu verlängern, nun sogar zu einer vorzeitigen Trennung von Ole Werner führen könnte, hielt sich der Bundesligist offenbar bewusst offen.

Ole Werner hatte Werder Bremen im November 2021 in der 2. Bundesliga übernommen. In den drei folgenden Erstliga-Spielzeiten konnte Werder Bremen seinen Tabellenplatz in der Bundesliga immer weiter verbessern. Die Hansestädter schlossen die Saisons unter Werner im deutschen Fußball-Oberhaus erst als 13., dann als Neunter und jüngst als Achter ab.

Zuletzt hatte es der Übungsleiter selbst auf mehrmalige Anfrage noch offengelassen, ob er seine Zukunft auch weiterhin an der Weser sieht. Nun steht die Entscheidung fest.