Kehrtwende! FC Bayern soll Tah-Ablöse ausschließen

IMAGO/Maximilian Koch

Jonathan Tah steht wohl vor einem Wechsel zum FC Bayern

Dass Jonathan Tah in der kommenden Saison die Fußball-Schuhe für den FC Bayern schnürt, ist ein offenes Geheimnis. Der Medizincheck und die Unterschrift unter einen Vertrag über vier Jahre sollen noch in der laufenden Woche erfolgen, heißt es in übereinstimmenden Medienberichten. Uneinigkeit besteht allerdings darin, wann sich Tah den Münchnern offiziell anschließt.

Da Jonathan Tahs Vertrag bei Bayer Leverkusen am 30. Juni 2025 ausläuft, kann sich der DFB-Star seinem neuen Arbeitgeber, aller Voraussicht nach dem FC Bayern, anschließen, ohne dass die Werkself ein Wörtchen mitreden kann. Ab dem 1. Juli wäre Tah bei einer Einigung offiziell Spieler der Münchner. So simpel gestaltete sich das Szenario zumindest viele Jahre - 2025 bringt die neue Klub-WM allerdings noch einmal Würze in die Sache.

Da die neue Mega-Klub-WM schon ab dem 15. Juni in den USA ihren Lauf nimmt und dem FC Bayern und Co. enorme Mehreinnahmen in Aussicht stellt, bekommen die Teilnehmer in diesem Sommer die Option, Spieler in einer zusätzlichen, früheren Transferphase vom 01. bis 10. Juni unter Vertrag zu nehmen. Das würde der FC Bayern im Fall von Tah dem Vernehmen nach nur zu gerne tun, Bayer Leverkusen könnte und will in diesem Fall angeblich allerdings doch noch eine Ablöse aufrufen.

Diese beziffern "Bild" und "Sport Bild" auf "mindestens eine Million Euro". Eine stattliche Summe, deren Zahlung man an der Säbener Straße der "tz" zufolge allerdings in Betracht gezogen haben soll - nun folgte angeblich die Kehrtwende.

FC Bayern erst im Viertelfinale mit Tah?

Die Zeitung berichtete am Montagmittag, dass der FC Bayern keine Ablöse für Tah zahlen wird, der Innenverteidiger stattdessen erst nach der Gruppenphase in den USA für den deutschen Rekordmeister zum Einsatz kommen soll.

Die Münchner spielen in Gruppe C gegen den Auckland City FC aus Neuseeland, die Boca Juniors aus Argentinien und SL Benfica und gelten als klare Favoriten auf einen der ersten beiden Plätze, der für die K.o.-Runde reichen würde. Im Achtelfinale müsste man bei erfolgreicher Qualifikation noch einmal ohne Tah auskommen, bei einem möglichen Viertelfinale (ab 04. Juli) dürfte der vermeintliche Neuzugang dann aber mitwirken.

Der angeblich von Leverkusen geforderte siebenstellige Betrag würde also für maximal vier Spiele fällig werden. Eine Rechnung, die man an der Säbener Straße wohl nicht mitmachen will.