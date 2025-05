Emotionale Botschaft von Ex-Schalke-Trainer

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Hat sich noch einmal an die Anhänger des FC Schalke 04 gerichtet: Kees van Wonderen

Der ehemalige Trainer des FC Schalke 04 Kees van Wonderen blickt trotz seiner vorzeitigen Entlassung beim Fußball-Zweitligisten positiv auf seine Zeit in Gelsenkirchen zurück.

"Auch wenn ich mir natürlich eine längere Zeit als Trainer auf Schalke gewünscht hätte: Es war eine großartige Erfahrung, für diesen Klub zu arbeiten und damit ein Teil von Schalke zu sein", wird der Niederländer in einem offenen Brief unter anderem von den "Ruhr Nachrichten" zitiert.

Der 56-Jährige war Anfang Oktober 2024 nach dem katastrophalen Saisonstart unter Karel Geraerts als neuer Cheftrainer auf Schalke eingestellt worden. Der Belgier hatte seinen Hut schon nach sechs Spieltagen nehmen müssen, nach zwei Partien unter Interimslösung Jakob Fimpel begann anschließend die Amtszeit von Kees van Wonderen. Die endete allerdings ebenfalls vorzeitig.

Van Wonderen musste seinen Platz Anfang Mai nach der Heimniederlage gegen den SC Paderborn räumen, erneut sprang Fimpel ein. Am Ende durchlebte S04 eine katastrophale, historisch schlechte Saison. Nie zuvor in der Klubgeschichte schloss man eine Spielzeit schlechter ab, vom Abstiegs-Relegationsrang war Königsblau nur drei Zähler entfernt.

"'Ein Leben lang' sagt man nicht einfach nur so – Schalker leben das"

Die Mannschaft habe man unter seiner Leitung "für eine gewisse Zeit" stabilisieren können, so van Wonderen rückblickend: "Letztlich sind es 30 Punkte [in 24 Spielen, Anm. d. Red.] geworden. Ich habe früh begriffen, dass es auf Schalke die Sehnsucht nach mehr gibt. Das ist auch so in Ordnung. Niemand darf zufrieden sein, wenn Schalke in der zweiten Tabellenhälfte der Zweiten Bundesliga steht."

Dennoch blickt er positiv auf seine Zeit bei den Knappen zurück. "Ich habe auf Schalke tolle Menschen kennengelernt", hob er hervor und bedankte sich zugleich für die Unterstützung der Fans: "'Ein Leben lang' sagt man nicht einfach nur so – Schalker leben das."