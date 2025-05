Bayer will mit ten Hag "neue Geschichte schreiben"

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Erik ten Hag ist neuer Trainer von Bayer Leverkusen

Erik ten Hag wird neuer Trainer von Bayer Leverkusen. Der Niederländer tritt ein großes Erbe an.

Erik ten Hag lauschte aufmerksam den Auftaktworten von Simon Rolfes, ehe der neue Trainer von Bayer Leverkusen seine Devise in gutem Deutsch sofort deutlich machte. "Ich will gewinnen", sagte ten Hag bei seiner mit Spannung erwarteten Vorstellung in der BayArena.

Als Nachfolger von Meistertrainer Xabi Alonso tritt er dabei in große Fußstapfen. Angst vor dem riesigen Erbe und dem Umbruch unterm Bayer-Kreuz hat er aber keine, obwohl er diesen wahrscheinlich ohne Ausnahmekönner Florian Wirtz gestalten muss.

"Ich habe Zeit und Energie. Ich werde mich einleben und dafür sorgen, dass wir am Saisonstart bereit und fertig sein werden", sagte ten Hag. Und Sportchef Rolfes betonte: "Wir wollen eine neue Geschichte schreiben." Und das mit ten Hag.

Der 55-Jährige unterschrieb beim Werksklub einen Vertrag bis 2027 und tritt sein Amt am 1. Juli an - dann steht ten Hag mit einer wahrscheinlich runderneuerten Mannschaft vor einer großen Aufgabe. Das ist ihm bewusst.

"Ich bin nach Leverkusen gekommen, um die in den vergangenen Jahren gewachsenen Ambitionen zu bestätigen. Es ist eine reizvolle Aufgabe, in dieser Phase des Umbruchs gemeinsam etwas aufzubauen und eine ambitionierte Mannschaft zu entwickeln", sagte ten Hag. Das Vermächtnis, das der zu Real Madrid abgewanderte Erfolgscoach Alonso hinterlassen hat, ist riesig.

Zuletzt hatte ten Hag bis Oktober 2024 beim englischen Rekordmeister Manchester United gearbeitet. Von 2013 bis 2015 war er Trainer von Bayern München II, international machte er sich als Erfolgscoach von Ajax Amsterdam (2017 bis 2022) einen Namen.

Als Teammanager von Manchester United ging er ab Juli 2022 trotz des FA-Cup-Siegs 2024 durch mehr Tiefen als Höhen, am 28. Oktober 2024 wurde er bei den Red Devils entlassen.

Die bewegte Zeit in England hinterließ einige Kratzer - dennoch trauen die Verantwortlichen um Klubboss Fernando Carro und Rolfes dem 55-Jährigen zu, Bayer trotz prominenter Abgänge auf Erfolgskurs zu halten.

Ten Hag habe in den letzten Jahren "bewiesen, Titel zu gewinnen", sagte Rolfes: "Das ist auch ein Ziel, das uns immer wieder antreibt." Schon im Frühjahr 2021 habe er vergeblich versucht, ten Hag nach Leverkusen zu locken, erzählte Rolfes. Nun hat es geklappt.

Ten Hag, nach Rinus Michels und Peter Bosz der dritte niederländische Cheftrainer in der Leverkusener Vereinsgeschichte, muss bei Bayer einen großen Umbruch moderieren - und weiß noch gar nicht, was für eine Mannschaft er beim Saisonstart im August vorfinden wird.

Bayer Leverkusen steht XXL-Umbruch bevor

Denn auch wenn eine der wichtigsten Fragen unterm Bayer-Kreuz geklärt ist, sind viele weitere noch offen. Wie sieht die Zukunft von Wirtz aus, wechselt der Offensivstar tatsächlich für 150 Millionen Euro zum FC Liverpool? "Das weiß man nie im Profifußball, das weiß man erst am 1. September", sagte ten Hag, der den 22-Jährigen höchstwahrscheinlich nicht mehr trainieren wird.

Und wer füllt die Lücke, die Abwehrchef Jonathan Tah nach dem Wechsel zum FC Bayern hinterlässt? Und was passiert mit Jeremie Frimpong, Alejandro Grimaldo, Victor Boniface und all denen, die im Fokus europäischer Topklubs stehen?

Etliche Stützen des Gerüsts, das maßgeblich am Double-Gewinn im Vorjahr beteiligt war, wackeln. Genauso werden schon viele Namen von potenziellen Zugängen gehandelt. Klar ist: Die Spieler haben bezüglich der Trainerposition nun Klarheit.

"Es ist immer abhängig vom Personal. Es geht immer darum, die richtige Mischung in der Mannschaft zu finden", sagte ten Hag. Nach seiner Verpflichtung kann Bayer die Kaderplanung nun deutlich intensivieren - und etwas entspannter in die noch unsichere Zukunft schauen.