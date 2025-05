Tendenz bei BVB-Star Adeyemi enthüllt

IMAGO/Kirchner-Media/Thomas Haesler

Verlängert Karim Adeyemi beim BVB?

Karim Adeyemi wird schon länger mit einem Abschied vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nun wurde eine Tendenz beim BVB-Angreifer enthüllt.

Wie "Sky" berichtet, peilt Karim Adeyemi einen Verbleib bei Borussia Dortmund an. Und mehr noch: Der Flügelstürmer wolle seinen derzeit bis 2027 datierten Vertrag bei den Schwarz-Gelben sogar verlängern.

Sein Bestreben habe der 23-Jährige seinem Umfeld bereits mitgeteilt, heißt es.

Auch die BVB-Bosse können sich dem Bericht zufolge vorstellen, das Arbeitspapier von Adeyemi vorzeitig auszudehnen. Ein Angebot sei aber noch nicht vorbereitet worden.

Um die Zukunft von Adeyemi gab es zuletzt viele Spekulationen. Der sechsfache Nationalspieler Deutschlands soll beim FC Chelsea und Newcastle United aus der Premier League sowie den Serie-A-Klubs Juventus Turin, SSC Neapel und AC Mailand Interesse geweckt haben.

Konkret sind die Gerüchte "Sky" zufolge allerdings nicht.

Die italienische Sportzeitung "Tuttosport" hatte zuletzt noch berichtet, dass Juve und Napoli weiterhin stark an einer Verpflichtung des BVB-Stars interessiert sind und einen Vorstoß für die Sommer-Transferperiode planen. Schon in der Vergangenheit wurde Adeyemi immer wieder intensiv mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht.

Adeyemi lässt Zukunft beim BVB offen

Adeyemi war im Sommer 2022 von RB Salzburg zu Borussia Dortmund gewechselt. 30 Millionen Euro ließ sich der Revierklub den Deal damals kosten.

Im BVB-Trikot zeigte der Youngster seitdem nicht immer konstant gute Leistungen. In der gerade beendeten Saison überzeugte Adeyemi aber mit zwölf Toren und neun Vorlagen in 36 Pflichtspielen.

Anfang März hatte Adeyemi seine Zukunft beim BVB noch offen gelassen.

"Ich bin bei Borussia Dortmund sehr glücklich und was in der Zukunft passiert, weiß man nie", hatte er bei "Sky" gesagt.