Bericht: RB Leipzig heiß auf Ex-Bayern-Flirt

IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO

Cristhian Mosquera (r.) wird bei RB Leipzig gehandelt

Cristhian Mosquera wurde in der Vergangenheit schon bei mehreren deutschen Top-Klubs gehandelt, soll unter anderem schon beim FC Bayern und Bayer Leverkusen auf dem Zettel gestanden haben. Nun macht offenbar ein weiterer Bundesliga-Verein Ernst bei dem spanischen Innenverteidiger.

Wie es am Montag in einem "Sky"-Bericht hieß, soll RB Leipzig nämlich intensiv um die Dienste des Abwehrspielers buhlen. Laut dem Medienbericht sind die Sachsen bereit, mindestens 20 Millionen Euro Ablösesumme für Cristhian Mosquera zu investieren.

Der 20-Jährige ist ein Eigengewächs des FC Valencia, bestritt für den Tabellenzwölften der abgelaufenen La-Liga-Saison insgesamt 37 von 38 möglichen Partien. Nur einmal fehlte Mosquera gelbgesperrt.

Nach "Sky"-Informationen stehen die Verantwortlichen von RB Leipzig gegenwärtig sowohl mit dem Spieler als auch mit dem FC Valencia in Kontakt und wollen die Personalie möglichst zeitig finalisieren. Das liegt wohl auch daran, dass der spanische U21-Nationalspieler auch noch weitere Anfragen auf dem Tisch liegen haben soll.

Mosquera hat noch einen laufenden Vertrag bis 2026

Die RB-Bosse sehen in dem 1,91-m-Hünen wieder einmal ein Zukunftsinvestment mit großem Potenzial, so wie es ihnen in den letzten Jahren immer wieder mit verschiedenen Youngsters geglückt ist, die am Cottaweg ihren großen Durchbruch geschafft haben.

Inwiefern ein Transfer daran scheitern könnte, dass sich die Sachsen erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte nicht für den Europapokal qualifizieren konnten, bleibt dabei noch abzuwarten.

Nach aktuellem Stand ist Mosquera noch bis 2026 an den FC Valencia gebunden. Der Klub hatte die Hinrunde nach katastrophalen Leistungen als Tabellenletzter in der spanischen Meisterschaft beendet, sich in der Rückrunde aber mit 33 Punkten aus 19 Spielen noch stark rehabilitieren können.