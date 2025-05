Diese Trainer-Kandidaten werden bei Werder gehandelt

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Ole Werner (li.) will nicht verlängern: Werder Bremen braucht wohl einen neuen Trainer

Beim sonst eher beschaulichen und vor allem beständigen SV Werder Bremen herrscht seit Kurzem Alarmstimmung, denn Trainer Ole Werner hat jüngst offiziell angekündigt, seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Die Grün-Weißen fahnden also bereits intensiv nach Ersatz. Gleich mehrere Kandidaten werden gehandelt.

Am Montag gab es einen Paukenschlag an der Weser: Werder Bremen sucht laut eigenen Angaben derzeit "die beste Lösung", weil Ole Werner seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag trotz aller Bemühungen der Verantwortlichen nicht verlängern möchte. Dem Vernehmen nach ist der Trainer unzufrieden mit den zu spärlichen Investitionen in den Kader und der damit einhergehenden fehlenden sportlichen Perspektive.

Derzeit deutet vieles darauf hin, dass sich die Wege zwischen dem Erfolgscoach, der die Bremer von der 2. Bundesliga ins Oberhaus und zweimal bis fast in den Europapokal führte, zeitnah trennen werden. Laut "Sky" gab es noch am Montagabend ein Krisengespräch, die vorzeitige Trennung wurde diskutiert und sei "sehr, sehr wahrscheinlich".

Laut dem TV-Sender hat Sportchef Clemens Fritz aufgrund der unklaren Situation um Werner, der schon länger zögerte, in den letzten Wochen schon mit anderen Trainern gesprochen für den Fall der Fälle, der nun eingetreten ist, und dabei hat sich bereits ein Top-Kandidat herauskristallisiert, den "Sky" aber nicht nennen will.

Deutlich offensiver geht die "Deichstube" mit Namen von möglichen Werner-Nachfolgern um. Auch das vereinsnahe Portal weiß, dass bereits Gespräche mit potenziellen Nachfolgern geführt wurden.

Thema sind demnach Horst Steffen, der Erfolgscoach der SV Elversberg, der am Montag mit der SVE knapp den Aufstieg in die Bundesliga in der Relegation verpasste, Marco Rose, der zuvor bei RB Leipzig aktiv war und auch schon für den BVB und Borussia Mönchengladbach im deutschen Fußball-Oberhaus arbeitete, sowie Lukas Kwasniok, der beim SC Paderborn auf sich aufmerksam machte, mit dem Zweitligisten aber den Sprung in die Bundesliga verpasste und nun den nächsten Schritt gehen will.

Alle Coaches sind allerdings derzeit auch bei und mit anderen Klubs im Gespräch.

Auch Werner dürfte zeitnah von Interessenten kontaktiert werden. Bislang soll es laut "Deichstube" noch keinen Kontakt zu Vereinen gegeben haben, nach der großen Ankündigung der Nicht-Verlängerung wird sich das aber wohl ändern.

Werner hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Wie hoch diese ausfällt, ist unbekannt. "Sky" spekulierte allerdings zuletzt, dass keine astronomische Summe nötig wäre, um Werner aus Bremen loszueisen.