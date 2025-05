1. FC Köln bastelt an wichtiger Verlängerung

IMAGO/Maximilian Koch

Damion Downs (m.) hat den Durchbruch beim 1. FC Köln geschafft

Der 1. FC Köln steht mit gleich mehreren Leistungsträgern vor wichtigen Zukunftsgesprächen. Der Bundesliga-Aufsteiger will den Vertrag mit Torjäger Damion Downs unbedingt verlängern. Sportdirektor Thomas Kessler gibt Gas.

Mit zehn Treffern war Damion Downs gemeinsam mit Tim Lemperle in der abgelaufenen Saison der Top-Torschütze des 1. FC Köln in der 2. Bundesliga. Der 20-Jährige ist vertraglich nur noch bis zum Sommer 2026 an den Aufsteiger gebunden. Kein Wunder, dass sich die Domstädter bereits im Austausch mit der Spielerseite befinden.

"Mit Damion Downs waren wir schon in ausführlichen Gesprächen. Das war eine Personalie, die ich sofort auf meinen Schreibtisch gezogen habe", verriet Sportdirektor Thomas Kessler gegenüber dem "Express". Der ehemalige Torhüter ist in der internen Hierarchie des 1. FC Köln nach dem Aus von Sport-Geschäftsführer Christian Keller aufgestiegen.

Keller habe "schon Gespräche mit seinem Berater begonnen. Das habe ich mir dann angeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir das ein bisschen intensiver und schneller angehen müssen", verriet Kessler.

"Meine erste Amtshandlung war dann ein Vier-Augen-Gespräch mit Philipp Türhoff. Er hat meinen Puls gefühlt, als ich ihm gesagt habe, dass wir da mit Nachdruck dran gehen müssen", berichtete der 39-Jährige von einem Austausch mit Kölns Finanz-Geschäftsführer.

Kessler sieht gute Argumente für Downs-Verbleib beim 1. FC Köln

"Wir haben Damion auf der einen Seite eine sportliche und auch eine wirtschaftliche Perspektive aufgezeigt. Ich glaube, dass wir da sehr in Vorleistung gegangen sind mit dem, was wir dem Spieler geboten haben. Wir setzen auf ihn und glauben, dass er mit seinem Profil und noch weiteren Entwicklungsschritten für uns ein richtig guter Spieler werden kann", sagte Kessler mit Blick auf die Vertragsgespräche mit Downs.

Er glaube "an eine Win-Win-Situation für beide Seiten und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn die Spielerseite und der Spieler das auch so sehen. Ich würde mir wünschen, dass wir den Weg gemeinsam weitergehen. Wir werden in den nächsten Wochen weiterhin besprechen und dann muss es eine klare Entscheidung geben, in die eine oder andere Richtung", führte der Sportdirektor weiter aus.

Der "Express" zeigt derweil zwei Szenarien auf: Verlängerung oder Verkauf in diesem Sommer. Downs war im Sommer 2020 aus der Nachwuchsabteilung des FC Ingolstadt zum 1. FC Köln gewechselt.