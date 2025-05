FC Bayern "nimmt Abstand" von Xavi-Transfer

IMAGO/Karina Hessland-Wissel

Xavi Simons wurde zuletzt beim FC Bayern gehandelt

Noch vor wenigen Tag verbreitete sich die Meldung, der FC Bayern sei im Werben um Xavi Simons von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig in der Pole Position. Mittlerweile gehen die Wasserstandsmeldungen aber eher in eine andere Richtung.

Klar soll weiterhin sein, dass Mittelfeld-Star Xavi Simons die Sachsen verlassen will, nachdem RB Leipzig erstmals die Qualifikation für das europäische Geschäft verpasst hatte.

Der 22-Jährige, der sich aktuell mit den Roten Bullen in Brasilien auf Südamerika-Reise befindet, hat eigens seinen Bruder und Berater Faustino Simons mitgenommen, der sich vor Ort um die laufenden Gespräche über einen möglichen Leipzig-Abschied nach zwei Jahren führt.

Wie es nun in einem Bericht der "Bild" heißt, soll es weiterhin mehrere Optionen für Xavi Simons geben, der in Leipzig zuletzt nicht immer an seine Top-Leistungen herangekommen war.

Laut dem Zeitungsbericht soll der FC Bayern allerdings nicht mehr auf der Liste der potenziellen Abnehmer stehen. Der deutsche Meister soll nach "Bild"-Angaben "Abstand von einer Verpflichtung Xavis genommen haben". Demnach soll der Niederländer beim FC Bayern doch nicht so hoch im Kurs stehen, wie zuvor aus anderen Quellen kolportiert wurde.

Xavi Simons hat noch Vertrag bis 2027 bei RB Leipzig

Der Spieler selbst peilt offensichtlich ohnehin einen Wechsel nach England in die Premier League an. Statt nach München könnte es Xavi nach London führen, wo der FC Chelsea als möglicher Abnehmer gehandelt wird.

RB Leipzig soll mindestens 70 Millionen Euro Ablöse für den Offensivspieler fordern, der erst im Winter dieses Jahres fest von Paris Saint-Germain an den Cottaweg gewechselt war - Kostenpunkt: etwa 50 Millionen Euro.

Vertraglich ist der gebürtige Amsterdamer, der in der abgelaufenen Saison 33 Pflichtspiele für RB Leipzig bestritt und dabei elf Tore erzielte, noch bis 2027 an den Verein gebunden.