Klub-WM als Ziel? Cristiano Ronaldo heizt Gerüchte an

IMAGO/SAMUELLO

Wie geht es für Cristiano Ronaldo weiter?

Nach rund zweieinhalb Jahren gehen Superstar Cristiano Ronaldo und der saudi-arabische Klub Al Nassr wohl getrennte Wege. Das deutete der 40-Jährige auf Instagram an. Die Fußball-Schuhe hängt der Torjäger allerdings eher noch nicht an den Nagel.

"Dieses Kapitel ist vorbei. Die Geschichte? Wird noch fortgeschrieben. Ich bin dankbar für alles", wendete sich der portugiesische Fußballstar in den Sozialen Medien an seine Fans. Versehen ist der Post mit einem Foto, das Cristiano Ronaldo im Trikot von Al Nassr zeigt.

Mit seinem Wechsel zu Al Nassr im Januar 2023 schob CR7 einen wahren Star-Exodus in Richtung Saudi-Arabien an. Inzwischen schnüren nicht wenige Hochkaräter ihre Schuhe im Königreich, das für die elitären Kicker extrem tief in die mit Petro-Dollars gefüllten Taschen greift.

Der Vertrag des weltweiten Rekordnationalspielers (219 Einsätze) läuft allerdings Ende Juni aus, Ronaldo will dann offenbar ein neues Abenteuer anpeilen. Ausgeschlossen ist aber wohl auch nicht, dass es schon vor Ende des Vertrags zu einem Wechsel kommt.

Kommt es zum Duell Messi gegen Cristiano Ronaldo?

Die Teilnahme an der neu geschaffenen Mega-Klub-Weltmeisterschaft in den USA (ab 15. Juni) soll Cristiano Ronaldo reizen. Für diese hat der Weltverband FIFA ein "außerordentliches Transferfenster" geschaffen, das es den Klubs ermöglicht, im Zeitraum vom 1. bis 10. Juni Spieler zu verpflichten. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte bereits betont, dass er es für möglich hält, dass Ronaldo dabei ist.

Gerüchte kursierten zuletzt über einen Wechsel zu einem brasilianischen Klub-WM-Starter. Mit Fluminense trifft ein Brasilien-Klub in der Gruppenphase übrigens auf den BVB - womöglich mit Ronaldo?

Die FIFA hatte mit einer Einladung für MLS-Klub Inter Miami bereits dafür gesorgt, dass der argentinische Superstar - und langjährige Ronaldo-Konkurrent im spanischen Oberhaus - Lionel Messi auflaufen kann und das Turnier mehr Aufmerksamkeit erhält.

Aus Saudi-Arabien nimmt Al Hilal als Sieger der AFC Champions League 2021 teil. Stars des Teams sind unter anderem Verteidiger Kalidou Koulibaly, Ex-Bayern-Star Joao Cancelo und Sergej Milinković-Savic.