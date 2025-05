FC Schalke 04 bestätigt Wechsel von Stammspieler

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Derry Murkin (M.) wird den FC Schalke nach zwei Jahren verlassen

Über seinen Abschied vom FC Schalke 04 wurde bereits seit Tagen gemutmaßt, jetzt ist es offiziell: Derry Murkin wird den Zweitligisten nach zwei Spielzeiten im königsblauen Trikot verlassen und in die niederländische Eredivisie zurückkehren.

Wie der FC Schalke am Dienstagmorgen öffentlich verkündete, wurde der Linksverteidiger an den FC Utrecht verkauft. Derry Murkin stand in Gelsenkirchen eigentlich noch bis 2026 unter Vertrag. Über die genauen Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen zwischen den Knappen und dem FC Utrecht verabredet.

"Derry kann in Utrecht in der kommenden Saison in der ersten Liga und in der Europa League spielen. Wir mussten ein Jahr vor Vertragsende eine Entscheidung treffen, weil Derry seinen Vertrag auf Schalke nicht verlängern wollte. Für uns stimmen mit Blick auf Alter, Laufzeit und Marktwert die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Transfers", erklärte Youri Mulder, der Schalker Direktor Profifußball, am Dienstag in der Pressemitteilung des Vereins.

Im niederländischen Profifußball kennt sich der 25-Jährige bereits bestens aus, bestritt er doch schon über 90 Partien für den FC Volendam in der Eredivisie und Eerste Divisie. Zwischen 2018 und 2023 hatte er in Volendam unter Vertrag gestanden, ehe er sich vor zwei Jahren dem FC Schalke anschloss und für S04 57 Pflichtspiele in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal absolvierte.

Murkin war Stammspieler beim FC Schalke 04

"Wir danken Derry für seinen Einsatz in Königsblau und wünschen ihm für seinen weiteren Weg sportlich und privat alles Gute", fügte der Schalker Sportdirektor Mulder hinzu.

Murkin war in der abgelaufenen Spielzeit unter allen Cheftrainer auf Schalke gesetzt und stand in der 2. Bundesliga in 31 Saisonspielen auf dem Feld, 28 Mal davon in der Startelf der Gelsenkirchener. Am enttäuschenden 14. Platz in der Abschlusstabelle konnte auch er aber nichts ändern.