VfB Stuttgart macht zwei Abgänge offiziell

Fabian Rieder (r.) und El Bilal Touré (m) verlassen den VfB

Der VfB Stuttgart hat zwei Spieler offiziell verabschiedet. Die beiden Leihspieler kehren jeweils zu ihren Vereinen zurück.

Für Angreifer El Bilal Touré und Mittelfeldmann Fabian Rieder ist die Zeit beim VfB Stuttgart nach einjähriger Leihe wieder vorbei.

Der deutsche Pokalsieger teilte am Dienstag die Abgänge offiziell mit und verabschiedete das Duo. Der Klub bedankte sich "für ihren geleisteten Einsatz und die gemeinsame Zeit im Trikot mit dem roten Brustring".

Touré kehrt zum italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo zurück, der Schweizer Nationalspieler Rieder schlägt wieder bei Stade Rennes in der Ligue 1 in Frankreich auf.

Stürmer Touré zeigte gute Ansätze, fiel dann im November lange mit einem Mittelfußbruch aus. Erst im März feierte er sein Comeback. Insgesamt lief er 17 Mal für den VfB auf, erzielte drei Tore und steuerte eine Vorlage bei. Das wichtigste Tor gelang ihm in der Königsklasse.

Touré schoss VfB zum Sieg bei Juventus

"El Bilal war in der abgelaufenen Saison eine wichtige Option in unserer Offensive. Bestens in Erinnerung ist uns allen sicherlich sein Tor in der Champions League beim Sieg gegen Juventus Turin", wird Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in dem Klub-Statement zitiert.

Standardspezialist Fabian Rieder trug 33 Mal das Trikot der Schwaben. Er kam auf zwei Tore und sieben Assists. Der 23-Jährige erhielt zunächst das Vertrauen von Cheftrainer Sebastian Hoeneß, verlor aber im Herbst seinen Stammplatz und kam anschließend kaum noch zum Zug. Der Abgang hatte sich seit Wochen angedeutet.

"Fabian hat im vergangenen Sommer schnell bei uns Fuß gefasst und in 33 Pflichtspielen seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Wir danken ihm für seine Einsätze im Trikot mit dem Brustring in der Bundesliga, in der Champions League und im DFB-Pokal und wünschen Fabian für seine nächste Karrierestation alles Gute und viel Erfolg", so Wohlgemuth.