Kessler verrät: Das muss der neue Köln-Coach mitbringen

Thomas Kessler ist Sportdirektor beim 1. FC Köln

Die Suche nach einem neuen Cheftrainer beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln läuft auf Hochtouren. Thomas Kessler, Sportdirektor bei den Domstädtern, hat nun das Anforderungsprofil beschrieben, welches der neue Linienchef des Effzeh mitbringen muss.

Nachdem sich der 1. FC Köln und sein Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel nicht auf eine weitere Zusammenarbeit über den Sommer hinaus hatten einigen können, ist der Cheftrainer-Posten beim Zweitliga-Meister noch immer vakant.

Sportdirektor Thomas Kessler stellte im Gespräch mit der "Bild" klar, sich bei der Entscheidungsfindung nicht zu sehr von außen treiben lassen zu wollen.

"Es gibt keine Deadline. Ich werde ganz in Ruhe Gespräche führen, mir meine Gedanken machen und mich dann für einen Trainer entscheiden, der in meinen Augen am besten zum FC und unserem Standort passt", stellte der 39-Jährige klar.

Für den Ur-Kölner ist es das erste Mal seit seinem Amtsantritt, dass er einen Cheftrainer für die erste Liga hauptverantwortlich auswählen wird. Mit entsprechendem Verantwortungsbewusstsein will der ehemalige Keeper diese Aufgabe meistern.

Neuer Köln-Trainer "muss eine gewisse Offenheit haben"

"Wir suchen einen Trainer, der mit klaren Prinzipien Fußball nach vorne spielen lässt. Er sollte dennoch anpassungsfähig sein, weil wir uns in der Bundesliga schon auf den jeweiligen Gegner einstellen müssen. Es wird viele Spiele geben, da werden wir auch tiefer stehen oder über Umschalt-Fußball agieren müssen", so Kessler über die Anforderungen, die im sportlichen Bereich von großer Wichtigkeit sind.

Aber auch im Bereich der Soft Skills hat der Effzeh-Sportdirektor klare Vorstellungen: "Die menschliche Komponente ist wichtig, gerade hier in Köln. Er muss sicher eine gewisse Offenheit gegenüber den Menschen hier haben und im Spielstil flexibel sein. Da geht es gar nicht so ums System, eher um die Spielidee, die Art und Weise, wie wir spielen wollen."