England-Keeper tritt überraschend zurück

IMAGO/Tom Sandberg/PPAUK

Earps tritt überraschend zurück

Die englische Fußball-Torhüterin Mary Earps hat nur wenige Wochen vor Beginn der Europameisterschaft in der Schweiz (2. bis 27. Juli) überraschend ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben.

"Ich weiß, dass das für einige, die das lesen, keinen Sinn ergibt", schrieb die 32-Jährige bei Instagram: "Aber ihr könnt darauf vertrauen, dass ich dies nicht tun würde, wenn ich nicht denken würde, dass es absolut das Richtige ist, so sehr es auch schmerzt."

Earps hatte sowohl beim EM-Erfolg 2022 im eigenen Land als auch bei der WM 2023 in Australien im englischen Tor gestanden. In den vergangenen Monaten hatte die Spielerin von Paris Saint-Germain nun ihre Rolle als Nummer eins bei den Lionesses an Hannah Hampton vom FC Chelsea verloren.

"Es gibt so viele Dimensionen zu dieser Entscheidungen, deren Details jetzt nicht wichtig sind, aber worauf es hinausläuft, ist: Es ist jetzt der richtige Moment für mich, zurückzutreten", schrieb Earps weiter.

"Ich hatte gehofft, dass Mary in diesem Sommer eine wichtige Rolle in der Mannschaft spielen würde und bin natürlich enttäuscht", sagte Nationaltrainerin Sarina Wiegman: "Mary hat ihre Gründe für diese Entscheidung klar dargelegt, und das müssen wir akzeptieren. Wir werden die Erinnerungen in Ehren halten und Mary nach dem Sommer natürlich die gebührende Anerkennung zuteil werden lassen, aber jetzt müssen wir uns auf die kommenden Spiele in der Nations League und die EM konzentrieren."

Bei der Europameisterschaft trifft Titelverteidiger England in der Gruppe D auf Frankreich, die Niederlande und Wales.