Preisschild von BVB-Transferflirt enthüllt

IMAGO/Federico Peretti

Juan Giménez steht beim BVB auf dem Zettel

Borussia Dortmund könnte auf dem Transfermarkt auf die langfristige Verletzung von Nico Schlotterback reagieren. Ein BVB-Kandidat ist offenbar zum Schnäppchen-Preis zu haben.

Bereits am Montag vermeldete "Bild", Juan Giménez vom argentinischen Erstligisten Rosario Central sei ein Thema in Dortmund. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger ist nur noch bis Jahresende an seinen Ausbildungsverein gebunden. Entsprechend schlecht sind also dessen Argumente in einem möglichen Ablösepoker.

Wie viel Geld der BVB für Giménez genau locker machen müsste, weiß das Portal "Fussballeuropa.com". Demnach wären für das Talent zwischen vier und 4,5 Millionen Euro fällig.

Der BVB soll allerdings nicht der einzige Klub sein, der sich um Giménez bemüht. Auch Manchester United strecke die Fühler nach dem Youngster aus, heißt es.

Schlotterback laboriert derzeit an den Folgen eines Meniskusrisses. Zuletzt war zu hören, der 25 Jahre alte Nationalspieler werde erst im September ins Mannschaftstraining des BVB zurückkehren.

Neben Giménez soll auch Jarell Quansah (FC Liverpool) das Interesse des BVB auf sich gezogen haben. Er ist "CaughtOffside" zufolge aber deutlich teurer als der Argentinier, nämlich zwischen 30 und 35 Millionen Euro.

BVB plant "keinen weiteren Riesenumbruch"

Der BVB plant zwar den ein oder anderen Transfer auf der Zu- und der Abgangsseite, aber "keinen weiteren Riesenumbruch". wie Sport-Boss Lars Ricken zuletzt im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" betonte.

Die Borussia brauche "Kontinuität, Stabilität, Ruhe", aber auch "punktuell die eine oder andere Verstärkung", so der Champions-League-Held von 1997.

Geld, den Kader umzubauen, ist vorhanden. Neben der im Bundesliga-Schlussspurt geglückten Qualifikation für die Königsklasse spült auch die Teilnahme an der lukrativen Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) viele Millionen in die BVB-Kassen.