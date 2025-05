BVB verkündet Trainer-Entscheidung

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Felix Hirschnagl übernimmt die U19 des BVB

Borussia Dortmund hat für seine U19 einen neuen Cheftrainer gefunden. Felix Hirschnagl verlässt die Nachwuchsabteilung von 1860 München und heuert beim BVB an.

Das gaben die Schwarz-Gelben am Dienstag bekannt. Felix Hirschnagl tritt den BVB-Job demnach zur Saison 2025/2026 an. Sein Vertrag in Dortmund ist bis zum 30. Juni 2028 datiert.

"Felix und seine Idee von Spielerentwicklung passen unheimlich gut zu dem, was wir hier im Nachwuchs vorhaben. Bei seinen bisherigen Stationen hat er stets offensiven und mutigen Fußball spielen lassen“, sagte Paul Schaffran, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim BVB.

Hirschnagl erklärte: "Schon beim ersten Gespräch mit den BVB-Verantwortlichen hat es sich wie ein 'Perfect Match' angefühlt. Ich treffe hier auf richtig gute Menschen, kann Impulse geben und die Spielidee weiterentwickeln."

Wie der BVB weiter mitteilte, komplettieren Julian Koch und Sahin Kösecik Hirschnagls Trainerteam. Beide waren zuletzt bereits im BVB-Nachwuchs tätig, als Co-Trainer der U23 beziehungsweise der U16.

Große Trainer-Rotation im BVB-Nachwuchs

Der Trainerposten bei der U19 des BVB war vakant, weil Hirschnagls Vorgänger Mike Tullberg zur U23 befördert worden war. Der Däne hatte zuvor auch bei den Profis als Interimscoach ausgeholfen, nach der Trennung von Nuri Sahin.

Tullberg sollte bei der BVB-Zweitvertretung eigentlich erst zur kommenden Saison anheuern. Sein Vorgänger Jan Zimmermann wurde allerdings zwei Spieltag vor dem Ende der Spielzeit vorzeitig freigestellt und der Däne übernahm. Den Abstieg des BVB aus der 3. Liga konnte er aber nicht mehr verhindern.

Hirschnagls voraussichtliches Engagement hatten die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" bereits vergangene Woche vermeldet. Demnach soll der 40-Jährige schnell in wichtige Entscheidungen im BVB-Nachwuchs eingebunden werden.