Nächste Transfer-Entscheidung beim FC Bayern gefallen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Adam Aznou (r.) kehrt zum FC Bayern zurück

Der FC Bayern setzt bei der Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) auch auf den bisher an Real Valladolid in Spanien verliehenen Flügelspieler Adam Aznou.

Wie der deutsche Rekordmeister bestätigte, kehrt der 18 Jahre alte Nationalspieler Marokkos vorzeitig von seiner eigentlich bis 30. Juni datierten Leihe nach München zurück, um mit in die Vereinigten Staaten zu reisen.

"Adam Aznou hat bei Real Valladolid wertvolle Erfahrungen gesammelt und sich sehr gut weiterentwickelt. Seine kontinuierlichen Einsatzzeiten belegen, dass er sich auf diesem hohen Level behaupten konnte. Wir wollen ihn jetzt bei der Klub-WM wieder näher an unsere Profis heranführen, damit er die nächsten Schritte machen kann", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Der FC Bayern hatte Aznou 2022 aus der Jugend des FC Barcelona an die Isar gelotst. In der U17 und U19 empfahl er sich für die Profis. Im Mai 2024 erhielt er einen bis zum Ende der Saison 2026/2027 laufenden Vertrag an der Säbener Straße. Vor seiner Leihe nach Valladolid im Winter kam er bereits dreimal unter Cheftrainer Vincent Kompany zum Einsatz.

FC Bayern holt weiteres Talent zurück

Zuletzt hatte der FC Bayern bereits verkündet, bei der Klub-WM auch mit Maurice Krattenmacher zu planen. Der 19-jährige Offensivakteur war zuletzt leihweise bei Zweitliga-Absteiger SSV Ulm aufgelaufen.

"Maurice Krattenmacher hat sich beim SSV Ulm wie erhofft sehr gut weiterentwickelt. Jetzt holen wir ihn zurück, um ihn bei der Klub-WM ein Stück näher an unser Profiteam heranzuführen", sagte Freund.

Der Manager des FC Bayern ergänzte mit Blick auf Krattenmacher: "Er kommt aus der Umgebung von München und ist hier groß geworden - solche Spieler wünschen sich unsere Fans. Maurice soll in den USA erstmals Erfahrungen über einen längeren Zeitraum in unserer ersten Mannschaft sammeln, danach werden wir mit ihm gemeinsam besprechen, wie seine nächsten Schritte aussehen können."

Möglich sind die vorzeitigen Rückholaktionen durch das zusätzliche Transfer-Fenster für die Teilnehmer der Klub-WM, das zwischen dem 1. und 10. Juni öffnet.