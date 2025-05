1. FC Köln tütet Transfer-Coup ein

IMAGO/Steven Mohr

Wechselt vom 1. FC Kaiserslautern zum 1. FC Köln: Ragnar Ache

Erster externer Sommer-Neuzugang perfekt: Der 1. FC Köln hat sich für die kommende Bundesligasaison mit Angreifer Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern verstärkt.

Wie der Aufsteiger mitteilte, erhält der 26-Jährige am Geißbockheim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

An den 1. FC Kaiserslautern war Ragnar Ache zwar noch bis 2026 gebunden. Sein Kontrakt in der Pfalz enthielt aber eine Ausstiegsklausel. Knapp 4,5 Millionen Euro Ablöse sollen laut "Bild" vom Rhein an den Betzenberg fließen.

"Schon in den ersten Gesprächen mit Ragnar hatte ich das Gefühl, dass er sportlich wie menschlich sehr gut zum 1. FC Köln passt", sagte FC-Sportdirektor Thomas Kessler. " Er ist nicht nur ein richtig guter Stürmer, sondern auch ein Typ, der sich schnell in unsere Mannschaft integrieren wird und unsere Offensive mit seiner Qualität in der Spitze verbessert. Für unsere Kaderplanung war die Besetzung dieser Position ein zentrales Ziel – umso mehr freue ich mich, dass wir den Transfer nun erfolgreich abschließen konnten."

Ache erklärte: "Als der Anruf vom 1. FC Köln kam, dachte ich einfach nur: Geil! Jetzt freue ich mich wirklich sehr, dass mein Wechsel nach Köln geklappt hat und kann es kaum erwarten, hier im Rhein-Energie-Stadion aufzulaufen. Bei meinem letzten Spiel für Kaiserslautern durfte ich bereits diese unglaubliche Stimmung der Kölner Fans erleben, jetzt will ich hier für den FC auf dem Platz stehen – und hoffentlich oft meinen Torjubel zeigen."

"Erfolgreiche Zeit" beim 1. FC Kaiserslautern

Auch die Lauterer verkündeten den Abgang des Torjägers. "Wir bedanken uns bei Ragy sehr herzlich für seine erfolgreiche Zeit am Betzenberg. Für seine persönliche und seine sportliche Zukunft in der Bundesliga beim 1. FC Köln wünschen wir ihm alles Gute!“, sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos.

"Ich möchte mich beim FCK und vor allem auch bei den Fans für die sehr schönen vergangenen beiden Jahren bedanken. Ich wurde von Tag 1 an extrem gut aufgenommen und habe mich am Betze sehr wohlgefühlt. Insgesamt war es einfach eine geile Zeit, die ich nie vergessen werde. Vielen Dank dafür", wurde Ache in der Mitteilung zitiert.