FC Bayern holt offenbar Drittliga-Knipser

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jan Rollinger

Wechselt wohl zum FC Bayern: Richard Meier

Der FC Bayern bedient sich einem Medienbericht zufolge bei Drittliga-Absteiger SV Sandhausen.

Wie "Bild" unter Berufung auf Vereinskreise berichtet, schließt sich Richard Meier dem deutschen Rekordmeister an und erhält dort einen Dreijahresvertrag.

Der 21 Jahre alte und 1,95 Meter lange Mittelstürmer soll zwar in erster Linie für die U23 des FC Bayern in der Regionalliga auflaufen und knipsen. Dem Bericht zufolge winken Meier möglicherweise aber auch Trainingseinsätze in der Sommer-Vorbereitung der Profis unter Cheftrainer Vincent Kompany.

Meier war 2023 aus dem Nachwuchs des 1. FC Magdeburg nach Sandhausen gewechselt. Dort gelangen ihm elf Treffer und sechs Vorlagen in 56 Pflichtspielen.

In der abgelaufenen Saison setzte ihn eine Innenbandverletzung mehrere Monate außer Gefecht. Trotzdem hatte ihn der FC Bayern allem Anschein nach auf dem Zettel - und schlägt jetzt wohl zu.

FC Bayern holt zwei Leihspieler vorzeitig zurück

Kein Thema dürfte Meier für die anstehende Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) sein. Dort setzt der FC Bayern stattdessen unter anderem auf den bisher an Real Valladolid in Spanien verliehenen Flügelspieler Adam Aznou.

Wie die Münchner am Dienstag bestätigten, kehrt der 18 Jahre alte Nationalspieler Marokkos vorzeitig von seiner eigentlich bis 30. Juni datierten Leihe zurück, um mit in die Vereinigten Staaten zu reisen.

"Adam Aznou hat bei Real Valladolid wertvolle Erfahrungen gesammelt und sich sehr gut weiterentwickelt. Seine kontinuierlichen Einsatzzeiten belegen, dass er sich auf diesem hohen Level behaupten konnte. Wir wollen ihn jetzt bei der Klub-WM wieder näher an unsere Profis heranführen, damit er die nächsten Schritte machen kann", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Zuletzt hatte der FC Bayern bereits verkündet, bei der Klub-WM auch mit Maurice Krattenmacher zu planen. Der 19-jährige Offensivakteur war zuletzt leihweise bei Zweitliga-Absteiger SSV Ulm aufgelaufen.