Fix! Yamal unterschreibt neuen XXL-Vertrag bei Barca

IMAGO/Gongora

Lamine Yamal verlängert beim FC Barcelona

Supertalent Lamine Yamal hat seinen Vertrag beim FC Barcelona langfristig bis 2031 verlängert. Das gaben die Katalanen am Dienstag bekannt.

Der 17 Jahre alte Offensivspieler soll mit seinem neuen Kontrakt das 17-fache seines bisherigen Gehalts verdienen.

Bislang soll Yamals Salär bei rund 1,5 Millionen Euro pro Saison gelegen haben. Künftig streicht er angeblich 26 Millionen Euro im Jahr ein. Yamal soll damit zum Topverdiener bei Barca aufsteigen.

Sein ursprüngliches Arbeitspapier wäre im Juni 2026 ausgelaufen. Die in Spanien obligatorische Ausstiegsklausel im neuen Kontrakt soll bei einer Milliarde Euro liegen.

Yamal feiert im kommenden Juli seinen 18. Geburtstag. Seinen bisherigen Vertrag bei Barca unterschrieb er 2023. Damals, im Alter von 15 Jahren, war lediglich eine Verlängerung über drei Jahre möglich.

Der Linksfuß spielte bereits als Fünfjähriger für die Katalanen und hat danach sämtliche Jugendabteilungen durchlaufen.

Seine Zahlen bei den Profis beeindrucken: In schon 106 Pflichtspielen erzielte Yamal 25 Tore und legte 34 weitere vor. Im Sommer 2024 wurde er als Stammspieler und Leistungsträger mit Spanien in Berlin Europameister. Der mittlerweile 19-malige Nationalspieler kam in allen EM-Spielen zum Einsatz und erzielte im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) den wichtigen Ausgleich.

FC Barcelona wertet Yamal-Deal als "Beweis für die Solidität"

Laut Vereinsmitteilung unterschrieb Yamal seinen neuen XXL-Kontrakt am Dienstag im Beisein von Barca-Boss Joan Laporta, seinem Vize Rafa Yusta sowie Sportdirektor Deco und weiteren Funktionären.

Sein Bekenntnis sei "ein weiterer Beweis für die Solidität des aktuellen Barca-Projekts", schrieb der finanziell nach wie vor angeschlagene Klub in dem Statement.

Yamals bisherige Vertragssituation hatte immer wieder für leise Transfer-Gerüchte um seine Person gesorgt. Im April hieß es beispielsweise, Manchester City sei bereit, ein Weltrekord-Angebot in Höhe von 275 Millionen Euro abzugeben.