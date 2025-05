Gerüchte über Selke-Wechsel zu Ex-Trainer

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Verlängert Davie Selke beim HSV?

Der Vertrag von Davie Selke beim Hamburger SV läuft Ende Juni aus. An Angeboten mangelt es zum HSV-Stürmer offenbar nicht - womöglich steht ein Wechsel zu einem Ex-Trainer in die Bundesliga an.

Wie die "Sport Bild" berichtet, beschäftigt sich Davie Selke mittlerweile mit einem Abschied vom Hamburger SV. Bislang konnten sich beide Parteien noch nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Arbeitspapiers einigen.

Die HSV-Bosse sollen dem Torschützenkönig einen Zweijahresvertrag mit Option angeboten haben. Selke bestehe aber wohl auf eine Laufzeit von drei Jahren und fordert Berichten zufolge eine Gehaltserhöhung auf 1,8 Millionen Euro im Jahr.

Eine Einigung zeichnet sich bislang nicht ab. Daher beschäftigt sich Selke dem Bericht zufolge mit anderen Optionen - obgleich er einen Verbleib bei den Rothosen grundsätzlich bevorzugen würde.

Weiter heißt es, dass dem Stürmer zahlreiche Anfragen aus dem Ausland vorliegen. Klubs aus den USA, England, den Emiraten und Saudi-Arabien sollen die Fühler ausstrecken.

Doch auch aus der Fußball-Bundesliga soll es Interesse geben. Eine Möglichkeit sei ein Wechsel zu Union Berlin. Dort würde Selke auf seinen Ex-Trainer Steffen Baumgart treffen. Die beiden arbeiteten bereits beim 1. FC Köln und beim HSV zusammen.

Selke lässt Zukunft beim HSV offen

Nach dem letzten Saisonspiel der Hamburger hatte sich Selke noch zu seiner Zukunft geäußert.

"Wir werden uns in diesen Tagen zusammensetzen. Stand jetzt haben wir keine Einigkeit erzielt. Wenn wir uns getroffen haben, wird eine Entscheidung verkündet", sagte der 30-Jährige bei "Bild".

Selke war vor der abgelaufenen Saison ablösefrei vom 1. FC Köln zum HSV gewechselt. Der Mittelstürmer hatte mit 22 Toren in der 2. Bundesliga einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Hanseaten im siebten Anlauf die ersehnte Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus schafften.