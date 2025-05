VfB hat wohl Bayern-Talent im Visier

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Paul Wanner schaffte mit Heidenheim den Klassenerhalt

Der VfB Stuttgart plant den Kader für die kommende Saison mit Dreifachbelastung. Auch ein Spieler des FC Bayern soll ein Thema sein.

Verstärkt sich Pokalsieger VfB Stuttgart mit einem Profi des FC Bayern? Der VfB habe Paul Wanner im Visier, berichtet die "Sport Bild".

Schon im vergangenen Sommer soll sich der VfB mit Wanner beschäftigt haben. Damals wechselte der Offensivspieler zum 1. FC Heidenheim. Mit dem Team von der Ostalb spielte er in der Conference League, schaffte aber erst in der Relegation gegen Elversberg den Klassenerhalt. In 41 Partien erzielte er sechs Tore und vier Assists.

Nun geht es vorerst zurück zum FCB. Unklar ist noch, wie es für Wanner nach seiner Rückkehr zum FC Bayern weitergeht.

Zur Klub-WM soll er nicht mit, ein Stammplatz in der Saison 2025/26 im Star-Ensemble des Rekordmeisters ist für ihn (noch) sehr weit weg. Das wissen auch Max Eberl und Co., die der "Sport Bild" zufolge schon einen konkreten Plan für die Wanner-Zukunft geschmiedet haben.

Wanner-Zukunft noch unklar

Der Plan sieht eine weitere Leihe vor. Nicht zu irgendeinem Klub, sondern zu einem Verein, der in der kommenden Saison auf der europäischen Bühne spielen wird - so wie es in Heidenheim in dieser Spielzeit der Fall war. Ob es sich bei dem Abnehmer um einen Klub aus dem In- oder Ausland handeln sollte, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Da würde der VfB passen. Durch den Pokalsieg spielt der Klub europäisch und tritt in der der Europa League an. Sebastian Hoeneß gilt zudem als Entwickler von jungen Talenten. Bei Frans Krätzig, ebenfalls Bayern-Leihspieler, hatte dies in der zurückliegenden Spielzeit allerdings nicht funktioniert. In der Winterpause ging es für den Linksverteidiger weiter zum 1. FC Heidenheim.

Bereits im März hatte die "Sport Bild" von weiteren Leih-Plänen mit Wanner berichtet. Damals hieß es, der Rekordmeister wolle den 2027 auslaufenden Vertrag direkt bis 2029 verlängern und das Offensiv-Talent danach wieder abgeben.